U toku pripremni radovi za aerodrom nadomak Bihaća

BIHAĆ - Radovi na izgradnji aerodroma na lokalitetu Golubić, nadomak Bihaća, odvijaju se planiranom dinamikom i pri kraju je izgradnja zaštitne ograde oko parcele na kojoj će se nalaziti buduća pista, a odvijaju se i pripremni radovi vezani za izgradnju pristupnog puta do budućeg aerodromskog kompleksa.

Ovo je potvrdio Elvedin Sedić, direktor Javnog preduzeća "Aerodrom Bihać", koje je nosilac cijelog projekta.

"Ove godine smo planirali uraditi neke pripremne infrastrukturne radove, kao i sam projekat budućeg aerodroma, što je najznačajnija stavka", kazao je Sedić.

Prema njegovim riječima, sve aktivnosti zavise od procedura javnih nabavki koje često, zbog žalbi učesnika i drugih problema, uspore čitav proces.

"Jednostavno, mi ne možemo uticati da se ljudi žale u postupcima javnih nabavki i da taj proces, umjesto mjesec dana, traje po nekoliko mjeseci. Naravno, tu su i vremenske neprilike, koje nam nisu išle na ruku", kazao je Sedić.

Prema njegovim riječima, uporedo s ovim aktivnostima odvija se i postupak vezan za eksproprijaciju privatnog zemljišta u cilju izgradnje budućeg aerodroma, što je jedna od najzahtjevnijih aktivnosti kada se radi o realizaciji čitavog projekta. Procjene su kako će eksproprijacijom biti obuhvaćeno oko 500 privatnih parcela.

Inače, premijer FBiH Fadil Novalić je nedavno izrazio nezadovoljstvo, kako je istakao, sporošću gradskih vlasti u Bihaću kada je u pitanju izgradnja budućeg aerodroma.

Novalić smatra da lokalne vlasti kasne s radovima te da ne raspolažu potrebnim kapacitetima da iznesu čitav projekat.

On je podsjetio kako je Vlada FBiH na račun pomenutog preduzeća do sada prebacila 6,5 miliona maraka, te nagovijestio mogućnost da se čitav projekat prebaci na kantonalni ili federalni nivo.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ne dijeli takvo mišljenje i smatra kako je do sada učinjeno ono što se moglo.

"Nama uopće nije bitno ko će upravljati ovim projektom ukoliko će se on dovesti do kraja. U toku je izrada glavnog projekta aerodroma i to ne može da se uradi za nekoliko dana, već za nekoliko mjeseci", kazao je Fazlić.

Aerodrom će se prostirati na površini od oko 200 dunuma. Vlada FBiH se obavezala da će svake godine u ove svrhe izdvajati po dva miliona maraka, a računa se i na inostrane investicije. Ukupna vrijednost budućeg aerodroma procijenjena je na oko 26 miliona maraka.