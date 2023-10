Učenici petih razreda slušali o vršnjačkom nasilju

DOBOJ - Nema škole, osnovne i srednje, koja se nije susrela sa vršnjačkim nasiljem, fizičko se uglavnom završava ogrebotinama i modricama, a psihičko se često preliva na Viber grupe i društvene mreže, a jednog slučaja iz prakse prisjetio se Ljubiša Blagojević, direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić".

"To je konkretno bilo u sedmom razredu, druga smjena, učenik je prijetio djeci da će uraditi neke stvari, nisu sada riječi za eter, i djeca nisu smjela da idu kući. Mi smo morali tu da reagujemo. Istog momenta sam morao da uključim Centar za socijalni rad, PU, doktora u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, da učenika prime, da se vidi šta je u pitanju. Naš domar je bukvalno to dijete čuvao u školi, na časovima su vodili računa nastavnici, a prilikom prelaska iz kabineta u kabinet domar ga je pratio jer se djeca nisu osjećala bezbjedno. U razgovoru s tom djecom jedna djevojčica je rekla da nosi kamen od kuće do škole i nazad da se osjeća sigurnije, pratio je djecu. To je možda u ovih pet godina jedan od najtežih slučajeva s kojim smo se susreli", izjavio je Blagojević.

U odjeljenju petog razreda ove škole Policijska uprava Doboj danas je održala predavanje u sklopu preventivne kampanje "Budi sigma, spriječi/prijavi vrsnjačko nasilje", a razred, saznajemo, nije slučajno odabran.

"Djeca nekada jako alarmantno reaguju na određenu situaciju. Kada to sve ispitamo, izanaliziramo, najčešće u nižim razredima to ne bude tako strašno, ali zato stariji razredi imaju te probleme, gdje te njihove čarke mogu da dovedu do nekakvih većih izazova, kako za njih, tako i za roditelje, tako i za školu, i tu smo da se borimo zajedno. Pubertet nosi sa sobom sve, svako reaguje na različit način, nekom će ta čarka vezana za fizički izgled izazvati burnu reakciju, nekom je to fizički kontakt, nekom je to psovka, znači svako dijete je individua za sebe", navela je učiteljica Slađana Pašalić.

Tokom devet mjeseci ove godine na području Policijske uprave Doboj zabilježeno je osam slučajeva vršnjačkog nasilja.

"U tih osam slučajeva bilo je 11 počinilaca, svi su bili maloljetni, svi su bili muškog pola. Što se tiče žrtava, evidentirano je ih devet, a što se tiče vrste nasilja, šest je bilo fizičkog, a tri su slučaja psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se najčešće ogleda u fizičkom napadu, guranju, zadirkivanju, dok psihičko se može manifestovati putem društvenih mreža, a isto tako uživo i verbalno... U jednom slučaju je nasilnik bio učenik osnovne škole, dok su ostali učenici srednje škole. Takvi incidenti započnu na verbalnom nivou i vremenom to zna prerasti u slučajeve fizičkog nasilja gdje znaju nastupiti i tjelesne povrede. Povrede su bile u vidu ogrebotina i masnica, nisu bile teže posljedice", izjavio je Aleksandar Vuković, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1.

Sedam školskih objekata u Doboju redovno obilazi Aleksa Ilić, školski policajac, koji tri mjeseca radi taj posao i primijetio je da više posla ima u gradskim nego u seoskim školama.

"Roditelji i nastavnici su dosta otvoreniji što se tiče gradskih škola, tako da više imamo komunikacije i više smo u gradu koncentrisani. Što se tiče našeg reagovanja, to je uglavnom u konsultaciji s profesorima, nastavnicima i direktorima, tako da smo reagovali uglavnom na incidentima nižeg intenziteta, tako da nije bilo nekih ozbiljnijih naših djelovanja", kaže Ilić.

