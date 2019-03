Udruženje žena "Bosanska Otoka" upriličilo izložbu ručnih radova

BOSANSKA KRUPA - Članice Udruženja žena "Bosanska Otoka" iz istoimenog mjesta nadomak Bosanske Krupe upriličile su izložbu ručnih radova, a ovaj događaj je organizovan u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena.

Predsjednica ovog udruženja Enisa Sivić kaže kako su pozvale svoje članice, ali i druge žene, da donesu vlastite rukotvorine i da je odaziv bio veoma veliki. Prema njenim riječima, izložba je prodajnog karaktera i sav prihod koji se prikupi na ovaj način biće uplaćen na račun Udruženja "Mimoza" iz Bosanske Krupe, koje okuplja osobe oboljele od karcinoma.

"Istovremeno, ovo je prilika da oživimo našu tradiciju, jer na jednom mjestu imamo veliki broj različitih ručnih radova, počevši od heklanja, pletenja, keranja, šlinganja, veza, tkanja, necanja, do radova u kojima je kombinovano više tehnika", kaže Sivićeva.

Prema njenim riječima, sem očuvanja tradicije, želja im je potaknuti mlade, a posebno žene, da se posvete i nauče tehnike izrade tradicionalnih predmeta i tako ispune svoje slobodno vrijeme.

"Ručnim radom se bavimo prvenstveno zbog toga što to volimo. Osim toga, to nas veže za prošlost, jer su to tehnike koje smo naučile od naših baka, majki, tetki, komšinica i želimo da održimo tu tradiciju.Također, pokazalo se da su ovakvi proizvodi veoma traženi na tržištu i da se, uz malo organizacije i volje, može pokrenuti i vrlo profitabilna djelatnost", kaže Sivićeva.