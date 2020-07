Ugašena Srednja medicinska škola

BIHAĆ - Banjalučka biskupija, koja je osnivač Katoličkog školskog centra "Ivan Pavao Drugi" u Bihaću, donijela je konačnu odluku o gašenju Srednje medicinske škole, koja je više godina djelovala u sklopu te obrazovne ustanove, te o tome obavijestila Ministarstvo obrazovanja USK.

U pismu su naveli kako je glavni razlog nedostatak sredstava za rad pomenute škole te su još jednom istakli razočaranje time što je borba nastavnog osoblja, roditelja i rukovodstva Centra da se osigura budžetsko finansiranje Medicinske škole bila bezuspješna.

Direktor Katoličkog školskog centra Vedran Mihić kaže kako se ova obrazovna ustanova već duže vrijeme nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, a zaposlenicima se duguje šest ličnih dohodaka i toplih obroka.

Problemi su započeli prije dvije godine, kada je Ministarstvo obrazovanja USK odlučilo da uskrati finansiranje Srednje medicinske škole koja djeluje u okviru tog školskog centra, čiji je rad započeo prije šest godina. Obrazloženo je to time da za funkcionisanje škole ne postoji javni interes, s obzirom na to da se školovanje za to zanimanje već nalazi u sastavu nekih drugih obrazovnih ustanova.

Potom je ukinuto njeno budžetsko finansiranje, a svi troškovi prebačeni na osnivača, odnosno Banjalučku biskupiju. U Ministarstvu obrazovanja USK kažu kako trenutno pokušavaju pronaći način kako da 88 preostalih učenika Medicinske škole nastavi školovanje te dodaju kako sva dugovanja prema nastavnicima padaju na osnivača. U sklopu Centra već dugi niz godina djeluju osnovna škola i Gimnazija, a njihov rad se nesmetano finansira iz kantonalnog budžeta. Inače, KŠC u Bihaću trenutno pohađa 300 učenika različitih nacionalnosti, Centar pokazuje dobre rezultate u učenju učenika i ima ugled zahtjevnije i ozbiljnije obrazovne ustanove.