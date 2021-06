Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj upisaće 12 novih učenika

DOBOJ - Kada sam upisivao Ugostiteljsku i trgovinsku školu, nisam ništa znao o poslastičarstvu, ali sam za tri godine sve naučio, poručio je Stefan Pejić, svršeni poslastičar.

"Prije nego što sam upisao, volio sam kod kuće sa mamom da spremam. Više sam bio privržen slatkim jelima, tako da sam odlučio, kada sam vidio da ima zanimanje poslastičar, da ipak to upišem. Postepeno se gradi znanje i ko ima jaku i čvrstu želju može dosta da nauči. Možda je bilo najteže da naučim pravljenje torti. Izazov su torte sa fondanima. Kod kuće pravim i suhe kolače i torte. Dekorisati najviše volim", iskren je Pejić.

Svršeni osnovci koji žele Stefanovim stopama imaju na raspolaganju 12 slobodnih mjesta u Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi, koja obrazuje ovo deficitarno zanimanje, koje se stipendira sa 100 KM.

"Mi svi mislimo da naše tetke, majke, sestre, znaju da prave kolače i mislimo da je to neka kućna radinost. Međutim, to je i za mene bilo novo, slušajući od koleginica koje to vrlo savjesno rade, prisustvujući povremeno prezentacijama, vidio sam da je to zaista umjetnost, kao i kuvanje", kaže Predrag Pašić, direktor škole.

Osim poslastičara, Ugostiteljska škola će ove jeseni obrazovati još jedno deficitarno zanimanje - pekare, i to njih 12.

"Pekari su takođe trogodišnje zanimanje. Oni se u toku tri godine osposobe da mogu da rade u pekarama, hotelima, restoranima, gdje imamo pripremu pekarskih proizvoda. Ovo zanimanje je jako interesantno zato što su već duže vrijeme pekare u našem gradu i okruženju u potrazi za školovanim pekarima. Mi imamo svoj školski praktikum, a postoji mogućnost, pošto oni imaju baš dosta praktične nastave, da polovinu obave u nekoj od pekara, a polovinu u školi", kazala je Branka Lukić, profesorica stručnih predmeta.

Pašić kaže da su dobili pismo namjere od firme "Proda pek", koja je pokazala ozbiljan interes da njihovim učenicima ponudi mjesto na praksi i najoptimalnije uslove.

"Za početak samo to, a kasnije bi nastojali zadržati dio njih u stalnom radnom odnosu. Dakle, tu je perspektiva za zapošljavanje potpuno otvorena", naveo je Pašić.

Kroz projekat "Uči, kreiraj i uživaj" škola je orpemila školski praktikum i nabavila inventar za usluživanje koji će koristiti svim đacima.