Uhvatili zadnji voz za obnovu željezničke pasarele

DOBOJ - Rekonstrukcija pasarele kod željezničke stanice u Doboju natjerala je žitelje prigradskih naselja da do svojih kuća dolaze zaobilaznicom ili prelazeći željeznički kolosijek.

Iako je u zrelim godinama i ima auto, Savo Ivanišević je jutros ipak poranio i od naselja Varoš do grada se zaputio pješke.

"Izmjerio sam da imam oko 900 koraka odavde do kuće, i eto me čas posla preko pasarele, ne moram trošiti gorivo, međutim ovo me malo iznenadilo...Išao sam između vagona, preskakao... Kada idem preko pasarele treba mi 25 minuta, a sada mi je trebalo više od 40 minuta. Ali šta možemo, ako je tako naređeno, to dok se ne uradi biće kako će biti", kaže Ivanišević.

Radnici gatačke firme koja je angažovana na izvođenju radova trenutno rade pjeskarenje, odnosno skidaju naslage korozije, i pripremaju objekat za farbanje.

"Bilo je krajnje vrijeme da se radi, znači baš je u zadnji momenat. Radovi će se odvijati u tri faze, znači kompletna dužina je podijeljena na tri faze, tako da se u što kraćem roku izvrše radovi i što kvalitetnije. Isti je sistem rada, samo će se ukupna dužina podijeliti na tri zbog lakšeg rada, zbog kontaktne mreže, zbog struje, to je sve u dogovoru sa Željeznicama, da se njima obezbijedi što bolji rad, a i nama takođe", pojasnio je Velibor Božović, predstavnik preduzeća.

Iz Željeznica RS poručuju da su radovi na antikorozivnoj zaštiti na objektu za pješački prelaz u stanici Doboj započeli 1. jula i trajaće 50 radnih dana.

"Pasarela je izgrađena 1988. godine i na njoj nije rađeno ništa u protekle 33 godine u smislu antikorozivne zaštite. Zub vremena je učinio svoje i ŽRS su prošle godine u planu poslovanja i planu javnih nabavki predvidjeli ovu uslugu. To je čelični objekat dužine 308 metara, visine 2,4 metra. Ukupna površina na kojoj će se raditi antikorozivna zaštita je 2.600 kvadratnih metara", izjavio je Dragan Zelenković, izvršni direktor poslova infrastrukture, te dodao da je ukupna vrijednost radova 225.000 KM.

Željeznice imaju još dvije pasarele, jedna je u Brčkom, a druga je u Novom Gradu.