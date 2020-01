Umjesto odbornika, na javnoj raspravi u dobojskoj Skupštini prazne stolice

DOBOJ - Odlazak na javne rasprave odavno nije na listi omiljenih obaveza odbornika u Skupštini grada Doboja, pa se tako samo pet njih, od ukupno 31, odazvalo pozivu da na jučerašnjoj raspravi polemiše o dokumentima o kojima će glasati na februarskom skupštinskom zasjedanju.

Po jedan odbornik SNSD-a, SDP-a, PDP-a, SBiH i SP-a došli su da čuju, između ostalog, koji će se lokalni putevi rekonstruisati i sanirati u 2020, zatim koji vodoprivredni objekti i vodotokovi će ove godine biti prioritetni te kako će se koristiti sredstva prikupljena od koncesionih naknada.

"Odbornika koji najviše kritikuju i najviše na sjednicama Skupštine uzimaju riječ nema na javnim raspravama. Mislim da treba uvesti neke sankcije, jer mi smo kao odbornici dužni doći na javnu raspravu. Pošto sam ja čovjek iz privrede, radnik ako neopravdano ne dođe na posao, taj dan nije ni plaćen", poručio je Murvet Bajraktarević, potpredsjednik Skupštine grada (SBiH), te dodao da bi udar po džepu, odnosno odbijanje od odborničkog paušala, natjerao njegove kolege da se malo više angažuju.

"Ja sam uglavnom na svakoj javnoj raspravi, to smatram odgovornim ponašanjem. Biran sam od strane građana da njih zastupam onoliko koliko mogu. Zašto ostalih nema, to je pitanje za njih. Ali i na skupštinskim zasjedanjima svoj doprinos u smislu diskusije daju možda dva ili tri odbornika, oni ostali ili su se zavjetovali ćutanjem, ili nisu kadri da kažu koju suvislu rečenicu ili je nešto treće u pitanju", smatra Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a.

Aktima koji su bili predmet interesovanja javnosti mi smo se već bavili, poručili su iz SNSD-a.

"Mi smo to na organima partije usaglasili, tako da je to otišlo prema načelnicima resornih odjeljenja i oni su predložili taj isti nacrt, tako da nema ni potrebe da dolazi veći broj odbornika SNSD-a, jer je to već usaglašeno i sasvim normalno je da su došli uglavnom odbornici iz opozicionih partija i imali su priliku da daju primjedbe na ove nacrte", kazao je Zoran Blagojević, odbornik SNSD-a.

Velibor Jerinić, sekretar Skupštine grada, kaže da je, što se tiče odziva odbornika, načelnika i građana, on na zadovoljavajućem nivou.

"Dosta je više nego na nekim prethodnim javnim raspravama. Znači, možemo biti zadovoljni, jer naš je cilj da uključimo što više građane u proces odlučivanja", rekao je Jerinić.

Na javnoj raspravi mogla su se vidjeti tri načelnika gradskih odjeljenja, za poljoprivredu, privredu i društvene djelatnosti te za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj, i to Anis Husaković (SDA), Marko Nikolić (SNSD) i Dijana Kalenić (SNSD), jer su akti o kojima se diskutovalo proizašli iz tih resora.