Umjesto stare škole parohijski dom

NEUM - U selu Gornje Hrasno, opština Neum, počela je obnova stare seoske škole, koja je otvorena daleke 1868, prije tačno 150 godina.

Škola se nalazi pored stare crkve Roždestva svetog Jovana Krstitelja, jedine preostale pravoslavne bogomolje u cijeloj neumskoj opštini, mada je i ona minirana dva puta, jednom u toku proteklog rata, a jednom nakon završetka ratnih dejstava.

Bivši mještani Hrasna kažu da, iako nisu ostvarili povratak u selo, žele da imaju barem parohijski dom, a za to je idealna stara škola koja se nalazi u krugu crkvene porte i groblja.

"Ovo je bila stara škola, osnovana u doba Austrougarske, i funkcionisala je negdje do kraja tridesetih godina, a nakon Drugog svjetskog rata sagrađena je nova, da bi ovaj objekat i tada služio kao parohijski dom pa ćemo mu tu namjenu i vratiti", kaže član Inicijativnog odbora za obnovu Milovan Bukvić, mještanin Gornjeg Hrasna.

Sredstva za početak radova obezbijedili su, kaže, sami mještani, kao i hercegovački vjernici, ali imaju obećanja i od grada Trebinja za nabavku još potrebnog materijala. Nadaju se da će do kraja januara škola, odnosno parohijski dom, biti pod krovom.

"Sada smo postavili drvene grede i takozvani prvi tavan između prizemlja i sprata, jer nećemo raditi betonsku ploču, a nakon toga ćemo uraditi krov, tako da ćemo u prizemlju i na spratu imati po pedesetak kvadrata korisnog prostora za blagovaonicu i ostale potrebne prostorije", objašnjava Bukvić.

On dodaje da su, od preko 40 prijeratnih porodica sa oko 120 mještana koji su živjeli u ovom selu, donacije za obnovu kuća dobile samo tri porodice i to da obnove samo po jednosoban stan, iako su svi imali kuće na sprat, ali to raseljene Hrašćane nije omelo da obnove barem groblje, crkvu i zajedničke objekte u selu.