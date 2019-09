Urbano područje Doboja dobiće 1.000 stabala

DOBOJ - Umjesto hiljadu novih zgrada, Doboj će uskoro dobiti hiljadu stabala, koja će biti posađena u okviru akcije urbanog pošumljavanja grada, a ideja za ozelenjavanje javnih površina je posuđena.

"Ideja je prepisana, da ne budem lažno skroman. Iskopirano je iz Budimpešte, ona je to radila prije desetak godina, a meni se svidjela ideja. Oni su na isti način angažovali široku zajednicu, uključili i privredne subjekte i na taj način su pošumili urbanu Budimpeštu", kaže gradonačelnik Boris Jerinić.

Sadnice će stići iz Centra za rasadničku proizvodnju "Šuma Srpske" u Stanovima, kod Doboja.

"Izabraćemo one vrste koje neće oštetiti ni trotoar, ni pješačku stazu, niti asfaltni put... Imamo sadnice drvorednog tipa koje se njeguju kod nas pet, šest pa i više godina. Uglavnom su to platani, pitomi i divlji kesten, žalosna vrba različitih oblika, topola, jablan, sve ono što je pogodno za pošumljavanje u urbanim sredinama", kazao je Nikola Milićević, direktor Centra za rasadničku proizvodnju "Šuma Srpske".

Nova stabla donekle će popraviti trenutno stanje, koje nije nimalo pohvalno, smatraju u opoziciji.

"Prostora za sadnju drveća ima dosta u gradu s obzirom na to da je ova prethodna vlast, nazvaću je prethodna, potpuno betonirala grad, gdje god su mogli uništili su zelene površine. O tome smo pričali mnogo puta, to će definitivno nekada uzeti danak, nažalost", smatra Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Kraj septembra i početak oktobra najpovoljnije je vrijeme za pošumljvanje, poručuje struka, jer se tada završava period vegetacije, a što prije se zasade prije će se na ulicama moći vidjeti raskošne krošnje.

"Ako se osvrnete oko sebe, vidjećete da te sadnice narastu vrlo brzo. U periodu od desetak godina to je već dobro formirana sadnica i ukoliko to ne uradimo ove godine vjerovatno nećemo imati priliku ni da je vidimo. A svaki put kada zasadimo nešto, ako ne budemo to gledali mi, gledaće neko našim očima", kaže Nikola Milićević.

Iako je Centar za rasadničku proizvodnju javno preduzeće u sklopu "Šuma Srpske", grad je izdvojio iz budžeta 100.000 KM kao vid pomoći, a u tom preduzeću tvrde da to nije protivusluga za akciju "1.000 za Doboj".

"Volio bih da se ovo ne shvati na taj način. Ove pare ne mogu riješiti problem štete u našem organizacionom dijelu, jer je on mnogo veći, mnogo širi i rješavaće se vjerovatno i na nekim drugim nivoima odlučivanja... Štete od poplava, požara, nevremena raznih vrsta ne mogu se predvidjeti, ne mogu se isplanirati i obično dovode onoga kojeg pogode u veoma nezavidan položaj", naveo je Milićević.