Uručena građevinska dozvola za novu dobojsku bolnicu

DOBOJ – Građevinska dozvola za izgradnju nove bolnice u dobojskom naselju Usora uručena je danas.

Nakon što je završeno projektovanje, odnosno prva faza kapitalnog projekta izgradnje nove bolnice, sada slijedi zidanje objekta, a potom i treća faza, opremanje ove zdravstvene ustanove.

Postavljanjem vremenske kapsule u zemlju 14. marta prošle godine je ozvaničen početak realizacije projekta nove bolnice koja će nalaziti u Ulici Nikole Tesle, u prigradskom naselju Usora.

"Iako za naše građane nije bilo dovoljno vidljivo na terenu, nisu vidjeli mašine, ali se intenzivno radilo na projektu. To je kancelarijski rad koji zahtijeva dosta usaglašavanja sa izvođačem radova kako bismo došli do najkvalitetnijih rješenja za i 'čiste' i 'prljave' puteve, i raspored službi u našoj novoj ustanovi koju ćemo imati", poručio je Mladen Gajić, direktor bolnice "Sveti apostol Luka".

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, istakao je da je u toku izdavanje građevinske dozvole.

"Odjeljenje za prostorno uređenje obrađuje trenutno projektnu dokumentaciju i u fazi je izdavanja građevinske dozvole. I raduje me što ćemo u nekom roku od dvije i po godine imati savremenu bolnicu", kaže Jerinić.

Građevinske radove izvodi lokalno preduzeće "Građ promet", koje pred sobom ima ozbiljan zadatak.

"Ugovor s našim kineskim partnerima smo potpisali, 'China sinopharm international corporation' i 'Shan xi construction investment group'. Prvi nam je zadatak građevinska konstrukcija, to je ugovor koji treba da traje od 1. decembra do 1. avgusta. Imamo tu dosta posla, betonsku konstrukciju kompletnu da izgradimo, to je oko 16.000 kubika betona da ugradimo i oko milion i 600 kilograma armature. U međuvremenu, paralelno će krenuti i drugi radovi", rekao je Marinko Ilić, tehnički direktor "Građ prometa".

Za razliku od postojeće bolnice koja je građena prije 68 godina i paviljonskog je tipa, u novom objektu će sve službe biti pod jednim krovom, a prostiraće se na 25.000 kvadratnih metara, odnosno imaće prizemlje i šest spratova.

"Na ulazu u bolnicu biće jedan savremeni urgentni blok, a sa druge druge strane sve konsultativno-specijalističke ambulante, tako da će na jednom mjestu pacijent sve usluge moći da riješi. Iznad urgentnog bloka imaćemo savremeni operacioni blok. To podrazumijeva da će sve operacione sale biti na jednom mjestu. Pored toga, imaćemo 464 kreveta koji će biti iznad tog urgentnog i operacionog bloka.

Sve sobe će biti dvokrevetne i trokrevetne, a neke čak i apartmanskog tipa, tako da će biti komfornije", pojasnio je Mladen Gajić.

U novoj bolnici će postojati i angio-sala, koja je, kažu nadležni, prijeko potrebna za pružanje usluga za više od 220.000 osiguranika dobojske regije.

Kompletan projekat nove bolnice će koštati oko stotinu miliona KM.