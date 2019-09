Uručena kolica i pokloni milićkim trojkama

MILIĆI - Pomoćnik ministra za porodicu Republike Srpske Bosiljka Bošnjak danas je u Milićima roditeljima prvih trojki rođenih u ovoj godini u Srpskoj, Borki i Strahinji Marković, poklonila kolica za bebe i set bebi-opreme, u ukupnoj vrijednosti 2.100 KM.

Bošnjakova je rekla novinarima da Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske još od 2007. godine pomaže porodice koje dobiju trojke, dodavši da su do danas u Srpskoj rođene 32.

“To je jako bitno za pronatalitetnu politiku, odnosno demografsku sliku Republike Srpske. Ministarstvo i ja, kao i većina građana, voljeli bi da bude što više trojki u našoj Republici, bez obzira koliko je to teško. Ovdje sam da kažem da su institucije uz ove porodice i da želimo da kroz cijelo školovanje ove djece, u skladu sa našim mogućnostima, pomognemo koliko možemo”, rekla je Bošnjakova.

Majka milićkih trojki, Tamare, Andree i Vojislava, Borka Marković zahvalila je svima koji pomažu, naglasivši da pomoć pristiže sa svih strana.

“Nije lako sa trojkama, ali je sreća trostruka. Bez obzira na svu borbu i teškoće sa kojima se susreću parovi koji imaju problem steriliteta, ipak se sve to isplati. Desna ruka su bake. One su tu 24 sata prisutne i to je ono što je veoma važno”, rekla je Markovićeva.

Bračni par Marković dobili su bebe u devetoj godini braka, nakon četvrtog pokušaja vantjelesne oplodnje.

Srećna majka rodila je trojke 1. jula na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci.

Bebe su rođene nakon 33 sedmice i pet dana trudnoće, na radost roditelja i brojne familije.

Bake Joka Marković i Branojka Simić novinarima su rekla da su im Tamara, Andrea i Vojislav najveća sreća u životu.

“Dugo smo ih čekali i dočekali. Bebe su dobre, slušaju nas i nema nikakvih problema”, rekla je Joka Marković.

U porodici Marković ističu da su veliku pomoć prilikom finansiranja troškova vantjelesne oplodnje imali od opštine Milići.