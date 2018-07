Uskoro asfaltom do Štrbačkog buka

BIHAĆ - Odlukom Vlade Federacije BiH iz budžeta ovog entiteta odobreno je milion maraka za asfaltiranje prilaznog puta do vodopada Štrbački buk, inače jedne od najatraktivnijih destinacija unutar Nacionalnog parka "Una".

Ovo je potvrdio direktor ovog parka Amarildo Mulić, istakavši kako će se na ovaj način stvoriti mnogo bolji uslovi za razvoj turizma na ovim prostorima.

"Do Štrbačkog puta sada vodi makadamski prilazni put i to je jedna od najvećih zamjerki turista koji posjećuju naš nacionalni park. Ova sredstva biće dostatna za asfaltiranje pet do šest kilometara puta, a načine za uređenje preostalog dijela moraćemo tražiti u budućnosti", istakao je Mulić.

Prema njegovim riječima, u proteklih devet godina, koliko postoji ovaj nlacionani park, urađeni su značajni infrastrukturni projekti te su prirodne ljepote rijeke Une postale dostupne turistima.

"Prije sedam godina, kada smo krenuli s uređenjem, ovo je bio jedan potpuno zapušten kraj. Pokazali smo kako se uz puno zalaganja i truda i s malo sredstava može uraditi veoma mnogo toga", kaže Mulić.

Prema njegovim riječima, u Nacionalnom parku "Una" ove godine očekuju rekordnu turističku sezonu, a prema posljednjim podacima, broj posjetilaca povećan je za deset posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Tokom 2017. godine ovaj prostor posjetilo je 85.000 turista, a Mulić kaže kao raduje činjenica što se migrantska kriza na području USK do sada nije značajnije odrazila na turističku sezonu, mada je broj posjetilaca iz arapskih zemalja nešto manji nego ranije.