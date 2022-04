Uskoro nastavak gradnje centra za djecu i omladinu

TREBINJE - Do kraja ove godine bi trebalo da se dovrši prva faza radova na dnevnom centru za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju u Trebinju, saopštio je na pres-konferenciji Mijat Šarović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja "Sunce nam je zajedničko", koje okuplja ovu populaciju.

"Ovih dana je završen tender za izvođača radova koji treba da nastavi dalje poslove, jer je raniji izvođač 'Energetik' iz Banjaluke napustio gradilište zbog problema koji su u ovoj firmi iskrsli, a kojoj su do sada isplaćene 203.000 maraka za ono što su uradili", pojasnio je Šarović.

On je demantovao napade pojedinih opozicionih političara da se raspolagalo sa preko milion maraka, dodajući da su neosnovane tvrdnje da se sa djecom u ovom centru ne radi gotovo ništa, pa ga navodno slabo i posjećuju, ali, kako dodaje, iako za to ima osnova, ne želi da ih tuži i da na to gubi vrijeme.

Podsjetivši da su početna sredstva od oko 627.000 KM obezbijeđena u akciji "S ljubavlju hrabrim srcima", te da je početak radova na objektu ozvaničen krajem 2020. godine, Šarović je kazao da ni cjelokupni ovaj iznos ne bi bio dovoljan za preseljenje u centar, ali je Gradska uprava iz kreditnih sredstava obezbijedila još oko 300.000 KM, a računalo se i na pomoć Vlade.

Trenutno je na računu za izgradnju centra oko 720.000 maraka, jer je grad Trebinje uplatio svoj dio i, kako kaže gradonačelnik Mirko Ćurić, čeka se okončanje tendera.

"Rok da se izvede sve ono što smo zamislili za cjelokupnu nabavku je 75 dana, tako da se nadamo da ćemo do kraja ove godine imati objekat u funkciji, a vjerovatno i prije", kazao je Ćurić, dodajući da će novim sredstvima grada iz kreditnog zaduženja moći da se dovrši kompletan dio koji je neophodan za dnevni centar, iako je u posljednjih mjesec dana sve poskupjelo, pa i građevinske ponude i materijal.

Za nastavak radova je, kako su se oba složila, prioritet da se završi donji sprat kako bi tu štićenici ovog centra mogli nastaviti aktivnosti koje trenutno upražnjavaju u sadašnjem objektu, a gornji sprat bi bio ostavljen za neki naredni period u kome bi realizovali možda projekat stanovanja uz podršku ili druge aktivnosti.