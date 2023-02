Uskoro parking-mjesta za osobe s invaliditetom u Gacku

GACKO - Na teritoriji opštine Gacko će uskoro biti obilježena i mapirana parking-mjesta za osobe s invaliditetom, a aktivnosti se sprovode u sklopu projekta "Mjesto za mene" koji finansira Evropska unija, a realizuju udruženja "Rastimo zajedno" iz Gacka i "Tračak nade" iz Foče.

U vezi s ovim projektom je u Centru za djecu sa posebnim potrebama "Rastimo zajedno" iz Gacka održana i završna konferencija na kojoj je to rečeno i zaključeno da se posao treba što prije realizovati.

"Problem koji smo mi htjeli da riješimo ovim projektom jeste veća vidljivost osoba s invaliditetom u društvenom životu zajednice i da im omogućimo da ostvare jedno od osnovnih ljudskih prava koje im je uskraćeno, a to je da dođu do ustanova kao što su Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, banka, pošta. To su vrlo frekventna mjesta na kojima bi osobe s invaliditetom trebalo da imaju gdje da se parkiraju i priđu bliže barem ovim bitnim institucijama", kaže Jelena Jovović, jedan od koordinatora projekta.

Napominjući da je ovo samo jedno od prava koje bi bilo omogućeno osobama s invaliditetom, ona dodaje da se u tome uspjelo djelimično te da ostaje glavni dio - konkretna primjena i konačno ostvarenje mjesta za parking osoba s invaliditetom.

Kaže da se na ovaj način razvijaju senzibilnost i empatija prema osobama s invaliditetom, što je, osim primarnog, bio i cilj da se na osobe s invaliditetom skrene pažnja, da su one tu sa nama i da imaju svoja prava.

Završnoj konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, ustanova i organizacija od kojih se očekuje da podrže i realizuju projekat obilježavanja i mapiranja parking-mjesta za osobe s invaliditetom.