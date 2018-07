Uskoro turistički voz u Trebinju

TREBINJE - Na području Trebinja će od narednog mjeseca saobraćati turistički vozić, prva ovakva turistička atrakcija u Republici Srpskoj, za koju je dozvolu dobio Trebinjac Marko Vučurević.

Odluku o maršruti koju je predložilo Odjeljenje za prostorno uređenje grada Trebinja usvojili su na današnjem zasjedanju odbornici trebinjskog lokalnog parlamenta, tako da bi voz uskoro počeo saobraćati.

"Maršruta vozića će ići od Cvjetnog trga, ispod zidina Starog grada, kod Dučićeve česme i odatle preko Mosta Ive Andrića, do Obale Luke Vukalovića, ispred sjedišta preduzeća 'Hidroelektrane na Trebišnjici' i hotela 'Leotar', da bi se između dva mosta okrenuo kod spomenika Luki Vukaloviću i nastavio obalom sve do naselja Rastoci i dalje, prelazeći takozvani mali mostić, do naselja Pridvorci, gdje se ponovo okreće i vraća na početno odredište", objasnio je Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

Kaže da, s obzirom na to da se radi o lokalnim ulicama, nije bila potrebna ni saglasnost resornog ministarstva, a vozić, u dijelu od svega nekoliko stotina metara, koliko prolazi kroz grad, neće smetati odvijanju gradskog saobraćaja.

"Prema informacijama koje imamo, a koje smo dobili nakon usaglašavanja sa saobraćajnim inženjerima i urbanistima, vozić neće ugrožavati saobraćaj, pa će na onim mjestima koja nisu u centru grada, moći razviti i veću brzinu od 40 kilometara na sat, koliko je dozvoljeno kroz grad, dok će jednim malim dijelom i dok prolazi Most Ive Andrića ići manjom brzinom", dodaje Ćurić.

Kaže da se mladi Vučurević obratio pismom namjere Gradskoj upravi, koja mu je, u okviru projekta samozapošljavanja mladih Trebinja, pružila podršku, koliko je bilo u njenoj mogućnosti, i uskoro očekuju da voz krene od Dučićeve česme.

Marko Vučurević, međutim, ne želi još da govori o ovom projektu, dok, kako kaže, voz ne krene u svoju prvu vožnju.