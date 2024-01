Ustaški grafiti osvanuli u Neumu

NEUM - Na više mjesta u Neumu osvanuli su jutros neprimjereni grafiti sa nacionalističkim, fašističkim i uvredljivim porukama.

Fotografije grafita objavili su federalni mediji.

Među više neprimjerenih poruka na više mjesta su i ustaški poklič "za dom spremni" i "Ustaše Neum".

Na buregdžinici "Sarajka" u Neumu i objektima pored nje, tokom noći su ispisani uvredljivi grafiti kojima se veliča ustaški pokret i takozvana Herceg-Bosna.

Jasmin Osmanović, vlasnik buregdžinice "Sarajka" u Neumu, kaže kako je ujutro 24. januara obaviješten da su na njegovom i objektima iznad ispisani uvredljivi natpisi: "Za dom spremni", "Gazi balije", "Herceg Bosna" i brojni drugi. Kaže kako je ovo jedan u nizu incidenata otkako je prije četiri godine otvorio radnju u jedinom bh. mjestu na Jadranu. U jednom navratu su mu, priča, razbijeni portali, što je prijavio policiji.

"Ja sam to pokušao skrivati, da ne bih huškao, ne bi li stalo. Prve godine su mi odmah razbili reklamu 'Sarajka'. Svi znaju ko je to uradio, mala je to sredina. Ja neću da govorim o imenima. Na kući iznad je videonadzor, sve se može vidjeti. Moj otac je sve prijavio policiji jer ja nisam tu", kaže Osmanović u telefonskom razgovoru za "Detektor".

Prema njegovim riječima, buregdžinica svake godine radi od marta do novembra i jako je popularna među turistima, što pokazuju ocjene na brojnim pretraživačima.

"Dobra je stvarno priča, ali je toliko dolje postalo teško, naporno, da je upitno. Sada razmišljam ozbiljno da prekinem poslovanje. Šta treba, neko da mi napadne suprugu? Više sam ljut i bijesan. Da su me uvrijedili – nisu, uvrijedili su sebe. Četiri godine sam se slomio da nešto dolje napravim. Više nemam snage da se borim s tim", poručio je vlasnik.

Ljudevit Marić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže kako je patrola policije iz Neuma s krim-grupom upućena na mjesto događaja, te da za sada ne znaju sadržaj grafita. Više informacija, dodaje, biće poznato kada bude sačinjena službena zabilješka.

Ranije je istraživanje "Detektora", na osnovu prvostepenih i drugostepenih presuda za djela učinjena iz mržnje i presuda s kvalifikacijom "izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti", pokazalo da, i kada dođe do optužnica, presude su najčešće uslovne, niže od godinu ili oslobađajuće.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.