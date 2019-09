Ustavni sud odlučio: Neustavni lokalni pravilnici o platama

BANJALUKA - Ustavni sud Republike Srpske odlučio je da Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u opštini Teslić nije u skladu sa Ustavom, a s obzirom na obrazloženje, postavlja se pitanje da li je ijedan takav pravilnik u Republici Srpskoj u skladu sa Ustavom RS.

Naime, po apelaciji jednog od zaposlenih opštine Teslić koji nije bio zadovoljan koeficijentom, Ustavni sud RS u suštini, odlučio je da Zakon o lokalnoj samoupravi ne sadrži ovlaštenje za načelnike lokalnih zajednica da mogu donositi pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih te da je u konkretnom slučaju Milan Miličević, teslićki načelnik, izašao iz okvira svojih zakonskih ovlaštenja.

"S obzirom na obrazloženje, postavlja se pitanje ustavnosti svih pravilnika o platama u Republici Srpskoj koje su donijeli načelnici. Mi ćemo od Ministarstva uprave i lokalne samouprave tražiti tumačenje zakona pa ćemo vidjeti šta dalje. Ko će donijeti taj pravilnik ako ne načelnik opštine", rekao je za "Nezavisne" Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova u Republici Srpskoj, dodajući da veliki broj opština i gradova u Srpskoj ima takve pravilnike koje je donio načelnik ili gradonačelnik.

Inače, sami pravilnici izrađeni su u skladu sa Kolektivnim ugovorim, tako da, u principu, lična primanja zaposlenih ne bi trebalo da budu umanjena ili pak povećana, jer će se u slučaju neustavnosti lični dohodak isplaćivati po Kolektivnom ugovoru. Takođe, prema nezvaničnim informacijama, u pojedinim opštinama i statutom je definisano da pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u opštinama donosi načelnik opštine, isto kao i pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

"I moji prethodnici su donosili taj pravilnik, a ja sam samo nastavio. To je na Ustavni sud došlo jer se jedan zaposleni žalio na svoj koeficijent i to je apsolutno legitimno. Postavlja se pitanje postojanja tih pravilnika i u opštinama širom Republike Srpske, jer to donosi načelnik opštine, za šta je sud rekao da je neustavno", rekao je Miličević.

On kaže da odluka Ustavnog suda Republike Srpske ne bi trebalo da utiče na visinu primanja zaposlenih u lokalnoj zajednici, jer će se plate, kada se Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u opštini Teslić stavi van snage, isplaćivati po Kolektivnom ugovoru.

Ustavni sud Republike Srpske juče je i utvrdio da Pravila o postupku pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i način kontrole finansijskih izvještaja nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Obrenka Slijepčević, predsjednik Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, rekla je za "Nezavisne" da su pomenuta pravila donesena još 2009. godine i da je njihovo donošenje bilo zakonska obaveza, ali da se ona u suštini nisu ni primjenjivala te da je odavno jasno da ona nisu bila u skladu Ustavom.