Usvojen nacrt rebalansa budžeta Gradiške

Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su danas Izvještaj o izvršenju budžeta grada za period januar-jun 2020. godine i Nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu koji predviđa povećanje u odnosu na prvobitno usvojeni budžet.

Nacrtom rebalansa budžeta predviđen je budžetski okvir u iznosu od 54.750.000 KM, a povećanje u odnosu na prvobitno usvojeni gradski budžet odnosi se na kredit za refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja u iznosu od 15.034.310 KM i za kredite namijenjene za ulaganja u javne i infrastrukturne projekte u iznosu od 2.465.690 KM.

U odnosu na budžet grada za 2020. godinu od 31.852.000 KM, u prvoj polovini godine ostvareni su prihodi od 17.355.680 KM, a rashodi od 18.400.655 KM.

Predsjednik Skupštine grada Milenko Pavlović rekao je da je usvojeni Nacrt rebalansa budžeta upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana i da će se u formi Prijedloga naći na sljedećoj sjednici gradske skupštine, koja će biti održana prije 15. oktobra i početka kampanje za lokalne izbora.

Pavlović je naglasio da je pomjeranje termina održavanja lokalnih izbora na 15. novembar dovelo sve lokalne zajednice u nezavidnu situaciju, s obzirom da je to period kada se donose važne odluke, kao što su usvajanja rebalansa budžeta za tekuću i budžeta za narednu godinu.

On je dodao da je nezahvalno u septembru i oktobru donositi rebalanse budžeta s obzirom na to da do kraja godine može doći do neplaniranih budžetskih prihoda i rashoda, ali da su sve lokalne zajednice u ovoj situaciji na to primorane.

U toku 34. redovne sjednice gradskog parlamenta usvojen je i izvještaj o radu Skupštine grada za prvo polugodište 2020. godine, Prijedlog Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama grada Gradiška za period do 2030. godine, kao i Izvještaj o radu Odjeljenja za inspekcije za prvih šest mjeseci ove godine.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području Gradiške za period 2018-2020, za 2019. godinu kao i Izvještaj o radu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Lepa Radić" za radnu 2019/2020. godinu.

Odbornici su usvojili informacije o poslovanju gradskih javnih ustanova iz oblasti kulture, Kulturnog centra, Zavičajnog muzeja, Gradskog pozorišta i Narodne biblioteke, gradskih javnih ustanova iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, Doma zdravlja, Apoteke Gradiška i Centra za socijalni rad Gradiška, kao i Informacije o poslovanju Turističke organizacije grada Gradiška, Razvoje agencije "Raga", javnih preduzeća čiji je osnivač grad, Radio Gradiška i Servicijum Gradiška, za period januar-juni 2020. godine i informacije o poslovanju gradskih komunalnih preduzeća, Vodovoda, Gradske čistoće i Toplane Gradiška, takođe za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Usvojeno je i više odluka vezanih za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnosa.

Odborni su razriješili dužnosti dosadašnjeg načelnika Odjeljenja za opštu upravu Vladu Sladijevića, zbog sticanja prava na penzionisanje, a za vršioca dužnosti načelnika ovog odjeljenja imenovana je Božana Gluvić.