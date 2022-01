Uvedena željeznička linija Sarajevo - Podlugovi

Sa novom godinom uvedena je i nova željeznička linija u Kntonu Sarajevo, koja od danas vozi do Podlugova.

Jutros je počela saobraćati željeznička linija od Željezničke stanice do Podlugova, a ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta zajedno sa premijerom Edinom Fortom je vozom krenuo do Podlugova.

"Izuzetno sam zadovoljan što sa novom godinom, imamo i novu željezničku liniju u našem kantonu, a rezultat je to opredjeljenosti naše Vlade da uspostavi saradnju sa Željeznicama Federacije BiH i građanima omogući korištenje voza sada već na dvije značajne relacije, do Pazarića i do Podlugova. Ovo je jedna od mjera koje smo obećali našim građanima, zato sam danas još sretniji", rekao je ministar Šteta.

Premijeru i ministru su se pri povratku za Sarajevo u vozu priključili i direktor Željeznica F BiH Enis Džafić i načelnik opštine Ilijaš Akif Fazlić.

"Uključivanje željeznica u saobraćaj u našem kantonu je od velikog značaja za kvalitet života. Sve prednosti korištenja voza vidjeli smo na primjeru uvođenja linije za Pazarić i zadovoljan sam što je došlo do proširivanja saradnje sa Željeznicama i uspostavljanjem ove linije do Podlugova, koja će, ne sumnjam, biti od velike koristi svim građanima, a posebno stanovnicima Ilijaša koji će za 36 minuta bez presjedenja moći doći do centra grada", istakao je premijer Forto.

Ministar Šteta je istakao da će mjesečni kuponi za đake, studente i penzionere važiti u vozu, a stanice na kojima će se vršiti prijem putnika, osim onih na Željezničkoj i u Podlugovima su i stanica u Ilijašu, po prvi put, jer do sada nije postojala, te stanice Buća Potok, Alipašin Most, Briješće, Rajlovac, Reljevo, Semizovac, Vogošća i Stari Ilijaš.

Voz će saobraćati šest puta dnevno radnim danima, a tri puta dnevno vikendom. Prvi polazak iz Podlugova će biti u 06:27, a iz Sarajeva u 05:20 sati. Zadnja vožnja iz pravca Podlugova bit će u 20:36, a iz Sarajeva u 19:24 sati.

Cijene karata će zavisiće o dužini trajanja vožnje, a za najdužu relaciju od Željezničke stanice do Podlugova će iznositi 2,80 KM u jednom, a 4,50 KM u oba pravca.