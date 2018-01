Uz dobru zabavu i vatromet u Banjaluci dočekana Nova godina

Banjaluka - Brojni Banjalučani i posjetioci iz zemlje i inostranstva dočekali su Novu 2018. godinu na otvorenom uz tradicionalni vatromet i dobru zabavu za koju su se pobrinuli estradne zvijezde Lukijan Ivanović, Nikola Rokvić i "Leksington bend".

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić je tačno u ponoć poželio Banjalučanima i gostima srećnu Novu godinu.



"Banjalučanima i svima ostalima možemo poželjeti sve najbolje u 2018. godini, puno zdravlja, posla, zadovoljstva, porodične sreće i profesionalnog uspjeha", rekao je novinarima Radojičić.



On je sinoć istakao da su gradske vlasti puno toga zamislile u predstojećoj godini, spomenuvši da je Banjaluka Evropski grad sporta 2018. godine, kandidaturu za Evropski grad kulture, ali i brojne infrastrukturne projekte, među kojima su novi "Zeleni most" i završeno centralno grijanje.



Novogodišnje slavlje na otvorenom sinoć su obezbjeđivali pripadnici Policijske uprave Banjaluka, a angažovane su i dežurne službe.



Centralna bina za proslavu Nove godine u Banjaluci bila je na glavnoj saobraćajnici između Parka "Petar Kočić" i hotela "Palas", zbog čega je promijenjen režim saobraćaja u centralnom dijelu grada, od "Pošte" do Ulice Marije Bursać.



U toku novogodišnje noći bio je organizovan besplatan prevoz putnika na određenom broju linija javnog gradskog prevoza.



Dočeku Nove godine na otvorenom prethodila je jučerašnja proslava Dječije nove godine kada su najmlađe Banjalučane zabavljali Dječiji hor "Vrapčići" i sastav "Mama voks", a srećnu Novu godinu im je poželio zamjenik gradonačelnika Banjaluke Srđan Amidžić.



U gradu je od otvaranja "Zimzograda" - 1. decembra primijetno prisustvo brojnih turista iz Slovenije, Srbije i Hrvatske.



Brojni Banjalučani su Novu godinu dočekali u svojim domovima, sa porodicom i prijateljima, a proslava je organizovana u većini ugostiteljskih objekata u gradu.



U Banjaluci se večeras nastavlja novogodišnji program prema kojem je od 21.00 čas predviđen nastup DŽenana Lončarevića, a od 22.10 časova Tonija Cetinskog.



Na prepunom Trgu Krajine prekjuče su održani koncerti regionalnih muzičkih zvijezda Ivane Peters i Sergeja Ćetkovića.



Grad Banjaluka je povodom Nove godine na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Narodnog pozorišta Republike Srpske priredio prigodan program u okviru manifestacije "Zimska čarolija".