Uživanje u vodopadu Blihe ubuduće uz naplatu

SANSKI MOST - Javno komunalno preduzeće "Sana" upravljaće, koristiti i održavati lokalitet vodopada rijeke Blihe u narednih godinu dana, a odluku o ustupanju donijelo je Općinsko vijeće Sanski Most.

Ono što je novina, kada su u pitanju posjete ovome lokalitetu, jeste da će se ubuduće naplaćivati ulaznice, koje će za odrasle koštati tri, za djecu jednu, dok će članovi organizovanih skupina preko deset posjetilaca plaćati po dvije marke.

Također, posjetiocima će se naplaćivati i usluge parkiranja na obližnjem parkingu, čije uređenje je u toku.

"S obzirom na to da se iz mjeseca u mjesec bilježi sve više posjeta i da je potrebno održavati cijeli lokalitet oko vodopada, donijeli smo odluku da koncesiju na ograničeno vrijeme ustupimo JKP 'Sana', koje inače održava taj prostor. To se nametnulo samo po sebi, s obzirom na to da još nemamo formiranu turističku zajednicu, čije je osnivanje zapelo zbog administrativnih komplikacija", istakao je Faris Hasanbegović, načelnik ove općine.

Prema njegovim riječima, na ovaj način moći će se pratiti broj posjeta i prihodi koji se mogu ostvariti.

U Nacrtu strategije upravljanja ovim lokalitetom koncesionar je predstavio ideje o izgradnji vidikovca, uređenju pješačkih staza, izgradnji zip lajna za adrenalinski doživljaj, ljuljaške iznad vodopada i drugih sadržaja.

Vodopad Blihe ili "Blihin skok" predstavlja prirodnu znamenitost pa je na osnovu zakona stavljen pod zaštitu kao spomenik prirode. Bliha se na tom mjestu lomi niz stijenu visoku 56 metara, stvarajući nadnaravnu prirodnu ljepotu.

Vodopad ima naučnu i turističko-rekreativnu vrijednost i dio je parka prirode "Blihin vodopad", koji obuhvata širi prostor ovog lokaliteta, sa površinom od 50 kvadratnih kilometara. Također, u neposrednoj blizini vodopada nalazi se i pećina, koja je poznata kao stanište velikog broja šišmiša.

Vodopad rijeke Blihe ima idealnu konfiguraciju za skoro sve sadržaje koji se vežu za turizam prirodnog parka, od ambijenta, ugostiteljstva, rekreacije pa do drugih sadržaja eko-turizma.