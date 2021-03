Vakcinisano 55 zdravstvenih radnika Opšte bolnice Zvornik

ZVORNIK - U Opštoj bolnici Zvornik prvu dozu ruske vakcine Sputnjik V danas je primilo danas 55 radnika ove zdravstvene ustanove, rekao je direktor Bolnice Ivan Popović.

Popović je rekao novinarima da je do sada vakcinu primilo 125 radnika Opšte bolnice, što je oko 37 odsto od ukupnog broja zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

On je dodao da je do sada 64 odsto ljekara Opšte bolnice Zvornik primilo vakcinu protiv virusa korona.

Ističući da se za sedam dana nastavlja imunizacija zaposlenih, Popović je rekao da je izuzetan odziv za vakcine i da će svi koji izraze želju biti vakcinisani.

"U prvoj fazi vakcinu su primili radnici koji su bili u direktnoj vezi sa kovid odjeljenjem, dok sada vakcinu primaju svi zaposleni koji žele da se vakcinišu, među kojima sam i ja", rekao je Popović.

On je istakao da je u posljednje vrijeme, nažalost, pogoršana situacija u vezi sa virusom korona.

"U kovid odjeljenju Opšte bolnice trenutno je smješten 41 pacijent na liječenju. Ako pogledamo podatke iz novembra i decembra prošle godine taj broj je bio između 55 i 60 pacijenata, ali je alarmantno da je sada mnogo teža klinička slika svih hospitalizovanih u bolnici", upozorio je Popović.

On je ukazao da su tada na 55 do 60 hospitalizovanih pacijenata prosječno dva do tri bila na respiratoru, a sada je od 41 pacijenta koji imaju tešku kliničku sliku osam na respiratoru.

Popović je rekao da na području regije Birač ima između 120 i 130 aktivnih slučajeva, što znači da je svaki treći hospitalizovan, dok je krajem prošle godine manje od 10 odsto pacijenata zahtijevalo hospitalizaciju.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja i hirurg u Opštoj bolnici Branislav Pejić rekao je da je vakcinacija protekla uredno, bez nekih tegoba.

"Vakcina je savremena tekovina civilizacije koja spasava svijet i do sada jedino `oružje` protiv virusa korona", naglasio je Pejić i izrazio nadu da će svi zdravstveni radnici primiti vakcinu.

On je najavio da će revakcinacija za one koji su danas primili vakcinu biti 15. aprila.

Vakcinisanje zdravstvenih radnika Opšte bolnice Zvornik počelo je 18. februara prvom dozom vakcine Sputnjik V.