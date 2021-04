Vanredno i u Trebinju: Dom učenika postao dnevna bolnica

TREBINJE - Dom učenika u Trebinju, koji je u ranijem talasu korone bio namijenjen za karantin, od danas je pretvoren u dnevnu bolnicu za kovid oboljele sa lakšim kliničkim slikama.

S obzirom da je, nakon sastanka gradskog kriznog štaba organizovanog u ponedeljak, dogovoreno formiranje takozvane dnevne bolnice, u popodnevnim je satima odlučeno da to bude u Đačkom domu, a u utorak prijepodne su organizovane žurne pripreme, kako bi se pregledi počeli vršiti već u 16 časova.

Dnevna bolnica će, kako je najavljeno, inače raditi u dvije smjene, od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 20.00 časova, a predviđena je za sve one kojima je potrebna terapijska procedura, a koju ne mogu dobiti u respiratornim ambulantama.

"Na ovaj način rasteretićemo postojeća kovid odjeljenja Bolnice i stvoriti smještajni kapacitet za više pacijenata sa teškim kliničkim slikama.

Osim toga, pružićemo zdravstvenu zaštitu svima kojima je potrebna, a čije stanje ne zahtijeva kontinuirano bolničko liječenje", saopšteno je u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Trebinje.

Iz ove ustanove podsjećaju da je stanje u gradu vrlo zabrinjavajuće, te da je kod njih na liječenju 101 pacijent, od čega je 79 težih bolesenika, a kiseoničku terapiju prima 73 osobe.

Dalje navode da je šestoro pacijenata životno ugroženo i priključeni su na respirator i neinvazivni respirator, a u protekla 24 časa preminula su dva muškarca starije životne dobi.

U Bolnici Trebinje su još jednom apelovali na građanstvo da ostane odgovorno i da se poštuju propisane mjere.