Vasić: Biblioteka blago svakog građanina

Direktorica Narodne biblioteke Kotor Varoš Bojana Vasić učestvovala je u Beogradu na radionici “Spremni za buducnost” koju je organizovao Gete institut gdje je predstavila rad kotorvaroške biblioteke i spoznala mnogo iskustava i novih ideja kako bi bio unapređen rad ustanove na čijem je čelu.

“Moramo ljudima predstaviti biblioteku kao nešto njihovo i mjesto gdje će uvijek dobiti pomoć u vidu korisnih i provjerenih informacija. Da bismno to ostvarili moramo naše korisnike pitati šta žele od biblioteke”, rekla je Vasićeva.

Ona je dodala da su susreti bibliotekara uvijek bogati idejama i da se sa svake radionice vrati puna novih ideja koje mogu biti primijenjene i u Kotor Varošu.

“Slušali smo iskustva predavača iz Njemačke koji imaju veliko iskustvo u bibliotekarstvu i njihove praktične ideje su veoma korisne”, kazala je Vasićeva.

Direktor Gradske biblioteke u Kelnu Hanelore Fogt rekla je da je osnovni cilj radionice da ponudi nove informacije bibliotekarima, koje mogu da iskoriste u praksi.

“Bitno je da ono što čuju ovdje bibliotekare podstakne na samostalan rad u njihovim bibliotekama ali i da sa kolegama razmijene te informacije”, navela je Fogt.

Prema njenim riječima, osnovni problem sa kojim se susreću bibliotekari u BiH i regionu je isti kao i u ostalim zemljama a to je zapostavljen imidž biblioteka zbog čega ljudi ne shvataju njihovu ulogu.

“Ni političari u svakoj zemlji ne razumiju ulogu biblioteka, što je veoma negativno, to se dalje prenosi na građane, to je osnovni problem. Biblioteka je pouzdan resurs, bogat tačnim i korisnim informacijama i ljudi to moraju shvatiti”, kazala je i dodala da u biblioteci u Kelnu provode projekat „Sve ono što Gugl nije“ kojim se bore protiv lažnih vijesti s interneta.

Radionica „Spremni za buducnost“ održava se svake godine u jednom od gradova regiona i na njoj učestvuju bibliotekari i knjižničari iz cijele regije.

