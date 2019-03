Vasilić zamjenik Jerinića

DOBOJ - Dragan Vasilić, član koalicije "Zajedno za Doboj", biće u četvrtak biran za zamjenika gradonačelnika Doboja, iako se spekulisalo da ta pozicija nakon vanrednih izbora za gradonačelnika pripada SNSD-u.

Boris Jerinić, novoizabrani gradonačelnik Doboja, koji će na redovnom, martovskom skupštinskom zasjedanju prekosutra položiti zakletvu, potvrdio je "Nezavisnim" da će njegov zamjenik biti Vasilić.

"Dragan Vasilić će do daljeg biti zamjenik gradonačelnika, odnosno do konačnog političkog dogovora. Nema potrebe da nagađate ko će to biti, to je provjerena informacija. Na narednoj sjednici Skupštine grada biće biran samo zamjenik gradonačelnika, neće biti drugih kadrovskih promjena", izjavio je Jerinić.

Na naše pitanje hoće li biti smjena u rukovodstvu lokalnog parlamenta, on je uz osmijeh konstatovao da je "težak taj istraživački rad novinara" i dodao da u četvrtak neće, ali da bismo "mogli imati vruće političko proljeće".

Predsjednik dobojskog SNSD-a Uroš Gostić poručuje da ne odustaje od pozicije zamjenika gradonačelnika.

"Još ništa nije dogovoreno i ja ću insistirati da to bude neko od naših kadrova", poručio je Gostić.

Jerinić je 17. februara izabran za gradonačelnika Doboja, a odmah nakon prijevremenih izbora su počele spekulacije o tome ko će biti njegov zamjenik narednih osamnaest mjeseci, odnosno do redovnih lokalnih izbora.

Jerinićevu kandidaturu je, između ostalih, podržao ne samo dobojski SNSD, nego i lider te stranke Milorad Dodik, pa se spekulisalo da će se funkcijom zamjenika gradonačelnika "Zajedno za Doboj" odužiti SNSD-u.

Kao potencijalni kandidat za to mjesto po kuloarima se pominje Ljubiša Lukić iz SNSD-a.

Ipak, na naša pitanja o budućem zamjeniku gradonačelnika, Jerinić je nedavno dao zanimljiv odgovor:

"Jednostavno, to nije funkcija koja bi trebalo nekog da udomi, već je to funkcija koja će biti radna, tako da apsolutno nije na radost. Bilo ko da bude, neće sigurno samo uživati, već će morati raditi", poručio je Jerinić.

Vasilić će po drugi put obavljati funkciju zamjenika gradonačelnika Doboja jer je već ranije bio na toj poziciji, a svojevremeno je bio desna ruka doskorašnjem gradonačelniku Obrenu Petroviću tokom proteklih 16 godina.