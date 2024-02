Vaskularni hirurg iz Srbije izvršio besplatan skrining trbušne aorte

TREBINJE - Vaskularni hirurg Kliničkog centra Srbije Stefan Dučić izvršio je danas besplatan skrining trbušne aorte u hirurškoj ambulanti trebinjske Bolnice s ciljem ranog otkrivanja aneurizmatske bolesti, kako bi se spriječile komplikacije koje dovode do smrtnog ishoda.

"Za aneurizmatsku bolest je to bitno, zato što su to oboljenja koja ne daju nikakve simptome, a kada dođe do simptoma, najčešće su fatalne komplikacije, kao što je pucanje glavnog krvnog suda i tada je smrtnost velika", rekao je Dučić.

Dučić je istakao da je zajedno sa saradnicima od jutros u trebinjskoj Bolnici pregledao 30 pacijenata, te otkrio šest slučajeva pucanja aneurizme, od kojih su dva pacijenta bila za operaciju.

"Jedan čovek je znao da ima proširenje, a drugi nije znao, što znači da smo uspeli da spasimo jedan život", naglasio je Dučić.

On kaže da se u evropskim zemljama skrining sprovodi u posljednjih 20 godina, pošto se medicina okreće prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja, a ne liječenju kada dođe do posljedica.

Dučić je naveo da u je savremenim centrima, kao što je Klinički centar Srbije, smrtnost veća od 80 odsto, te da od 100 ljudi koji dožive pucanje aneurizme polovina ne stigne do bolnice, a 50 odsto onih koji stignu ne prežive.

"Ako bi se to desilo u Trebinju, siguran sam da je smrtnost bliže 100 odsto nego 80 odsto. Cilj je da otkrijemo ljude koji ne znaju za ovo oboljenje i da oni budu operisani dok ne nije došlo do pucanja aneurizme", rekao je Dučić.

On je istakao da se skriningom obuhvataju dominantno muškarci stariji od 65 godina, a najrizičnije su dvije grupe - pušači, što je direktno proporcionalno pojavi aneurizmatske bolesti, kao i pacijenti koji imaju genetske predispozicije.

"Svi ljudi koji imaju prvog srodnika koji ima aneurizmatsku bolest treba da se podvrgnu prvom kontrolnom ultrazvuku sa 55 godina", rekao je Dučić.

On kaže da je u Srbiji urađen skrining trbušne aorte na nacionalnom nivou, te da bi to trebalo da bude praksa u Republici Srpskoj.

Dučić je dodao da je bitno da se bar jednom godišnje sprovode ovakvi pregledi i da će ih biti i u budućnosti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.