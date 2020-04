Vatra prijeti kućama u Konjicu, građani i vatrogasci gase požar

KONJIC - U opštini Konjic večeras je teška situacija sa požarima. Nekoliko požarišta je aktivno, a najgore je u mjestu Galjevo.

Ovo je za BHRT potvrdio načelnik Štaba civilne zaštite Husein Hodžić.

Vatra se približila kućama, sve raspoložive snage su na terenu, potvrdili su iz Vatrogasne brigade Konjic.

Vatrogasci i CZ Konjic zajedno sa sugrađanima čine sve da požar ne dođe do samih kuća, ljudi iz svih ugroženih naselja su izašli na teren da pomognu našim ekipama i nadam se da ćemo uspjeti u tome", potvrdio je za BHRT Emir Bubalo, načelnik Opštine Konjic.

"Ono što me zabrinjava je činjenica da nema odgovora viših nivoa, a već se danima borimo sa požarima na više lokaliteta. Iz godine u godinu suočavamo se sa istim problemom, uvijek čekajući adekvatnu reakciju naše države, i nadajući se da će nam susjedne države poput Hrvatske i Crne Gore pomoći. Iako je šteta šume koja je već izgorila do sada nemjerljiva, radimo sve da ne dođe do jos veće štete, uništavanja imovine i još gore gubitka ljudskih života. Apelujemo još jednom na potrebu hitne reakcije viših nivoa vlasti i OS BiH, a na sugrađane da budu odgovorni prema svojoj sredini", kazao je Bubalo.

Direktor FUCZ Fahrudin Solak, izjavio je za BHRT da je on sa ekipom već na putu prema Konjicu.

"Idemo za Konjic preko Bjelimića, i tamo ima jedan veliki požar. Krenuli smo da vidimo kakva je situacija. Sarajevski vatrgoasci su takođe spremni. Federalna uprava CZ je takođe spremna. Vidjećemo kakva će situacija biti tokom noći i tako ćemo napraviti plan da vidimo da li se može išta uraditi tokom noći. Ako ne onda ćemo ujutro rano", rekao je Solak.