Vatrogasci: Niko ne sluša naše apele, svi pale na svoju ruku

DOBOJ - Povoljne vremenske prilike izmamile su građane u šetnju, a poljoprivrednike na njive, koji sunčane dane koriste da zemljište očiste od korova i niskog rastinja, ali dobojski vatrogaci pozivaju na oprez zbog opasnosti od požara.

"Zima je bila dosta suva, dosta je ostalo niskog rastinja, trave, koja je sada suva. Od početka godine do sada imali smo 32 intervencije, to su bile tehničke intervencije, nismo imali nekih požara, bila su tri požara niskog rastinja", rekao je Miloš Radonjić, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj.

Kada započnu s čišćenjem niskog rastinja i korova na svojim njivama, vlasnici najčešće precijene svoje mogućnosti u pogledu kontrolisanja vatre koju zapale na velikim površinama.

"Jedno lice može kontrolisati dva-tri kvadratna metra, međutim ljudi zapale po hiljadu-dvije kvadrata i jednostavno ne stižu to kontrolisati, vjetar to raspiri, proširuje se to brzo. Proširi se na druge objekte i na druge parcele, a neće da obavijeste vatrogasce. Mi smo tu ako imaju veću površinu, mi ćemo doći, dežurati, daćemo im opremu. Imamo naprtnjače koje ćemo im posuditi da to odbrane, međutim to svako radi na svoju ruku i jednostavno naše apele niko ne sluša", rekao je Slađan Pajkić, komandir smjene u TVSJ.

U martu, aprilu i maju prošle godine zabilježeno je 35 požara, dok je u istom periodu godinu ranije, kao i 2019. evidentirano po 46 požara.

"Prošle godine smo uspjeli da se odazovemo na svaki požar, ali opet se vraćam na početak proljeća, gdje je u jednom danu znalo biti deset-jedanaest intervencija. Teritorija je baš ogromna i dešava se da na jednom kraju, recimo u Paklenici, imamo intervenciju, a dođe poziv da se ide u Podnovlje, to su dva kraja opštine", kaže Miloš Radonjić.

Proljećni radovi skoro svake godine odnesu ljudske živote, upozoravaju iz dobojske policije.

"Nažalost, prošle godine je jedno lice smrtno stradalo, isto tako i 2020, a 2019. čak pet lica usljed paljenja na otvorenom", izjavio je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

On je najavio da će policija tokom sezone proljećnih poljoprivrednih radova vršiti kontrolu radnih mašina i traktora i provjeravaće njihovu tehničku ispravnost i obilježenost.