Vatrogasci spasavaju i ljude i životinje, svaki život je dragocjen

DOBOJ - Kako se gasi požar na četvrtom spratu objekta i spasava stanar na spratu iznad sugrađanima su tokom vježbe prikazali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Doboj, koji su, između ostalog, koristili dva vozila, auto-ljestve te uskočni jastuk.

"Radili smo unutrašnju i vanjsku navalu u objekat. Takve intervencije su vrlo zahtjevne, unutrašnja navala je išla stepeništem, vanjska ljestvama, i imali smo jednu pokaznu vježbu spasavanje u uskočnom jastuku. U realnom vremenu nije toliko često, većinu slučajeva rješavamo samo unutrašnjom navalom, putem stepeništa, zasad imamo toliko sreće, a inače vidjeli ste da se pripremamo i za svaku drugu vrstu požara i intervencija. Vanjsku navalu ćemo raditi isključivo u slučajevima kada ne možemo ući unutrašnjom. Inače, unutrašnja navala ulaska u objekat je najbolji način gašenja požara. Ako smo mi onemogućeni za ulazak zbog plamena koji je, recimo, zahvatio treći-četvrti sprat, a treba da odemo na više spratove, tada ćemo raditi vanjsku navalu, ljestvama", pojasnio je Vladimir Rodić, zamjenik komandira odjeljenja u TVSJ.

Na naše pitanje do kojeg sprata mogu ljestve da dosegnu i šta Dobojlije na višim etažama mogu da očekuju ako im se nešto u stanu zapali, Miloš Radonjić, starješina TVSJ Doboj, odgovara:

"Možemo da idemo do 37 metara, to je oko 12 spratova. Poslije 12. sprata imamo spusnicu koju nismo prikazali, spiralnu, zatvorenu koja ide do 50 metara i do 16. sprata. Najzahtjevniji su požari u stambenim objektima i objektima gdje je zakrčen prolaz. U gradu je to izraženo u soliterima gdje su protivpožarni putevi većinom zakrčili parking-prostori. I ovom prilikom apelovao bih na ove visoke zgrade gdje imaju protivpožarne stepenice da ih ne zakrčuju jer je to jedini put i spas sa visokih spratova u određenim momentima da se siđe, a ne da se pretvore u ostave".

Vatrogasci osim sa požarima bore se i sa zmijama, jer ih građani pozivaju u pomoć kada u podrumima ili šupama opaze ove gmizavce, a često spasavaju i pse i mačke.

"Iz oluka smo spasavali mačku. Morali smo se ljestvama popeti gore, mačka se zaglavila, nije mogla ni nazad ni dolje. Da li je spala s drveta na krov i onda se pokušala spustiti niz oluk i zaglavila se... Stanari su je čuli da već danima mjauče, onda su nas zvali i došli smo da je spasimo", ispričao je Slađan Pajkić, šef smjene u TVSJ.

"Dobili smo dojavu u Kostajnici, na kamenolomu da se gore nalazi pas po najvećoj kiši, da jauče. Kolega i ja smo otišli gore, morali smo koristiti tri-četiri nivoa ljestava kako bismo došli do psa. I kada sam se ja popeo gore na vrh tog kamenoloma, pas je poletio meni u zagrljaj. Nije bio vlasnički. Kako je završio gore mi to ne znamo, uglavnom pas je kasnije udomljen", prisjetio se Vladimir Rodić, te istakao da kada dolaze na intervencije prvi im je zadatak spasavanje života i ne prave razliku između ljudi i životinja.

Dobojskim vatrogascima od opreme nedostaje navalno vozilo kapaciteta oko 4.000 litara vode.

"Evo, čuli smo od načelnika TVSJ da fali jedno vozilo. Samom ovom izjavom to je poruka gradonačelniku da se ubrza nabavka tog vozila i potrudićemo se da to bude", rekao je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja, koji je prisustvovao vježbi pripadnika TVSJ.

