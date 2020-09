Veći dio Istočnog Sarajeva i Istočne Ilidže bez vode

ISTOČNO SARAJEVO - Komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Istočno Sarajevo saopštilo je da je sutra planiran prekid u vodosnabdijevanju većeg dijela opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža zbog radova s ciljem poboljšanja isporuke vode potrošačima.

Planirani radovi će početi u 7.30 časova, dok se oko 20.00 časova očekuje ponovno punjenje sistema vodom i normalizacija u vodosnabdijevanju, navodi se u saopštenju.

Naselja koja će imati prekid u vodosnabdijevanju su Toplik, Donji Miljevići i dio područja do lukavičkog raskršća, Dobrinja jedan, Dobrinja četiri, Krupac, Vojkovići i dio naselja Kotorac.

Ulice u naselju Kotorac koje neće imati uredno vodosnabdijevanje su Ilidžanska od broja jedan do 67, dio Starine Novaka, Ulica Gavrila Principa i dio Svetosavske ulice koja pripada gravitacionom vodu.

Među ovim ulicama su Hilandarska od broja 16 do 42 i od 13 do 29, Spasovdanska od broja 27 do 51, Dečanska na brojevima sedam i devet i komplet ulice Sime Milutinovića Sarajlije i Boriše Starovića.

Iz ovog preduzeća podsjetili su da već godinama pri smanjenom dotoku na izvorište Tilava za naselje Toplik, ulice Karađorđeva, Cara Dušana, Cara Lazara i dio Nikole Tesle prve ostaju bez vode, pa je bilo potrebno naći trajno rješenje problema.

Cilj radova je efikasnija kontrola nad vodovodnim sistemom, te je neophodan novi ventil koji će biti ugrađen na novom spoju.

"Ovaj projekat do sada nije realizovan zato što je riječ o vrlo obimnim radovima koji zahtijevaju da veliki dio grada bude bez vode praktično cio dan", napominju iz ovog preduzeća.

U saopštenju se napominje da je jedna od otežavajućih okolnosti i to što se oba glavna cjevovoda nalaze u privatnom posjedu i neophodno je bilo dobiti dozvole za prekopavanje.