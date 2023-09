Vedran Gligorić došao na sjednicu, nije znao da je ostao bez mandata

DOBOJ - Nakon anonimne prijave Centralnoj izbornoj komisiji BiH, odbornik SP-a i najglasniji kritičar lokalne vlasti Vedran Gligorić ostao je bez mandata u Skupštini grada Doboj, a sve zbog novog radnog mjesta u Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS.

Da više nije odbornik Gligorić kaže da nije znao te se danas pojavio na skupštinskom zasjedanju, ali njegovo mjesto je zauzeo stranački kolega Mirjan Lisičić.

"Mene niko nije obavijestio da mi je mandat oduzet, sad mi kažu da je CIK oduzeo mandat. Oni su dobili taj dokument, ja ga zaista nisam vidio, i dalje imam odborničku legitimaciju koju isto niko nije oduzeo, tako da sam došao da pitam o čemu se radi. S obzirom na to da sam ja savjetnik oni su mene obavijestili da provjeravaju i da je to nespojivost funkcija, iako sam im ja poslao izjavu da ne smatram da je to bilo kakav sukob interesa jer ja nisam državni službenik, već funkcioner. Za ovo mjesto nije potreban uopšte ni državni ispit, nego obnašam funkciju koja prati mandat ministra. Ja se nadam da će drug koji je iza mene nastaviti aktivno da učestvuje s obzirom na to da imamo ovih 26 odbornika koji se nikad ne javljaju za riječ i koji glasaju svi jednoglasno kao bord. Bilo bi dobro da i dalje postoji neki glas koji će ukazivati na neke stvari koje nisu u redu, da postoji bilo kakav vid opozicije", poručio je Gligorić.

Centralna izborna komisija BiH je obavijestila lokalni parlament da je prestao mandat odborniku Gligoriću zbog sukoba interesa, navodi Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine, i poslali su nam sertifikat za sljedećeg odbornika SP-a koji je bio na njihovoj listi po broju glasova.

Nakon što su dobili novog kolegu, odbornici su potom razmatrali 37 tačaka dnevnog reda, a između ostalog usvojili su odluku o prenosu ovlaštenja sa Direkcije za izgradnju i razvoj grada na Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, što se među Dobojlijama mjesecima komentariše kao otvaranje stečaja u ovom preduzeću.

"Ne radi se ni o čemu specifičnom, znači to su nadležnosti koje su i ranije bile u okviru grada, odnosno Stambeno-komunalnog odjeljenja, a poslije prenesene na DIRG. Odlučili smo zbog rentabilnijeg poslovanja da se jedan broj tih nadležnosti koje su pobrojane u odluci vrate u nadležnost grada. DIRG nastavlja sa svojim poslovanjem, dakle s određenim brojem nadležnosti", kazao je Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine grada.

Više od devet godina nakon što je položen kamen temeljac za izgradnju fabrike za preradu voća i povrća "Benkons Bosnia" u Ševarlijama, odbornici su investitorima iz Azerbejdžana dali još pet dodatnih godina vremena da realizuju planirani projekat, odnosno pokrenu proizvodnju i zaposle radnike, a ukoliko se to ne desi, zemljište će biti vraćeno u vlasništvo grada.

"To meni, nažalost, opet zvuči kao jedna vrlo neizvjesna priča. Ja bih voljela da me se demantuje i da u što skorije vrijeme mi vidimo te kapacitete, ali naprosto nisam optimistična. Iskustvo koje sam do sada ovdje imala je negativno i nije to jedina firma koja je prošla taj trasirani put. Bila je i u Kotorskom jedna firma koja je isto dobila subvenciju, riječ je o ogromnim iznosima i trošku za građane Doboja", rekla je Olivera Nedić, odbornica PDP-a.

Odbornici su usvojili i rebalans budžeta grada u iznosu od skoro 82 miliona KM.