Velibor Stanić novi predsjednik GO Socijalističke partije u Banjaluci

BANJALUKA - Na sjednici Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka za novog predsjednika Odbora izabran je Velibor Stanić. Za sekretara je izabran Nikola Vukčević, dok će potpredsjednici biti dr Zdenka Gojković i Dragan Banjac.

Stanić je izabran kao jedini kandidat uz jednoglasnu podršku svih članova Odbora.

Velibor Stanić je inženjer šumarstva, član Izvršnog odbora Glavnog odbora Socijalističke partije i direktor Šumskog gazdinstva u Banjaluci.

"Želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim socijalistima na podršci i ukazanom povjerenju. Predstoji nam dosta posla u ovoj godini, ali jedno je sigurno, socijalisti su nikad jači! Obećavam svim socijalistima izbornu pobjedu i pozivam sve članove i simpatizere Socijalistikče partije da zajedno radimo na politikama od interesa i značaja za građane Banje Luke", rekao je Stanić.

On je još dodao da je Socijalistčka partija skup ljudi različitih profila i profesija, te da upravo to predstavlja snagu socijalista.

"Naša ekipa je znatno podmlađena. Okupljamo veliki broj ljudi različitih profila i zanimanja, ali dajemo šansu mladima, po tome smo prepoznatljivi i to ostaje naša trajna orijentacija i opredjeljenje. Želimo da stvorimo što bolje uslove za mlade i druge građane našeg grada. Socijalisti znaju kako to postići. Imamo politike i plan za dalji razvoj Banje Luke. Vrata partije su otvorena svima. Sport me naučio da budem timski igrač i zato pozivam moje drugarice i drugove, ali i sve sugrađane, da zajedno radimo na našim politika i pobjeda je sigurno naša", poručio je Stanić.

Gradski odbor socijalista Banjaluke broji 50 članova, izabranih prema gradskim oblastima.