Velike količine taloga iz fabrike se izlile u rijeku Spreču

LUKAVAC - Opštinu Lukavac pogodila je još jedna ekološka katastrofa velikih razmjera. Naime, danas je došlo do pucanja nasipa i isticanja veće količine tekućine sa taloga Bijelog mora iz fabrike Sisecam soda Lukavac.

Tekućina iz taložnice “Bijelo more” poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču, piše portal Sodalive.ba

"Zbog bazičnih pH vrijednosti ovog taloga došlo je do povećanja pH vrijednosti Spreče. Došlo je do opasnog narušavanja eko sistema rijeke Spreče i do dugotrajnog onečišćenja zemljišta. U narednim danima će se vršiti analiza zemljišta od mjesta pucanja nasipa", izjavio je Abdel Đozić, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli koji se nalazi na mjestu događaja.

Na terenu su inspekcijske službe koje žele utvrditi kako je došlo do pucanja nasipa.