"Veliki brat" samo napola nadgleda Doboj

DOBOJ - Iz tehničkih razloga samo polovina postavljenih kamera trenutno nadgleda Doboj, dok će ostale morati sačekati da izvođač radova završi posao, odnosno da ih poveže sa Policijskom upravom.

"To su neke tehničke stvari, sve kamere se moraju povezati sa serverima optičkim kablovima, ali mi se nadamo da ćemo u narednih mjesec i po do dva okončati taj projekat i da će sve kamere na području grada biti u funkciji", rekao je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj, te istakao da će se podaci sa kamera najviše koristiti u rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela.

Koje kamere prate Dobojlije nismo uspjeli saznati, ali podaci s onih koje su u funkciji su već u opticaju.

"Mi koristimo ovu polovinu kamera, podatke, međutim ne može to biti u punom kapacitetu jer to kod nas koristi Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije. Kad taj projekat bude završen, fizički će se nadgledanje video-nadzora vršiti u našem operativnom dežurstvu, i Policijskoj stanici Doboj 1 i Policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja, i onda možemo reći da će to biti u punom kapacitetu", kaže Radinković.

Do sada je postavljeno šezdesetak kamera, a planirano je da još četiri "pametne", odnosno analitičke kamere između ostalog prate stanje u saobraćaju, što bi trebalo da popravi trenutno stanje.

Naime, drastično je povećan broj pijanih vozača koji su u avgustu sjedali za volan.

"Iz saobraćaja su isključena čak 524 vozača. Najčešći razlozi su vožnja pod uticajem alkohola - 431 vozač, vožnja prije sticanja prava na upravljanje - 51 vozač, te 29 zbog upravljanja pod uticajem opijata. Primjećujete da se iz mjeseca u mjesec broj ovakvih vozača povećava", naveo je Jovica Žigić, načelnik Sektora policije.

Osim vozača i pješaka, kamere će provjeravati i da li vlasnici četvorotočkaša na vrijeme registruju vozilo.

"Na primjer, one će automatski prepoznavati, detektovati, odnosno davati informacije policijskom službeniku da je, na primjer, prošlo vozilo u toliko sati kojem je istekla registracija, jer će biti direktno povezani sa bazom registrovanih vozila", kazao je Slobodan Radinković.