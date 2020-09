Viđen Koki Kol: Lociran najpoznatiji semberski bjegunac

BIJELJINA - Kengur po imenu Koki Kol koji je pobjegao sa bijeljinskog ranča "Tanasić" prije skoro mjesec dana nalazi se u blizini ovog ranča, u krugu od četiri-pet kilometara, potvrdio je Nikola Tanasić, vlasnik ovog ranča.

Kako kaže Tanasić, imaju dojave građana gdje se kengur nalazi, te da je za vikend bio u blizini ranča, međutim trenutno nemaju način kako da ga uhvate.

"Nikome još ništa nismo prijavljivali da je pobjegao, osim što smo to objavili. Dobijamo informacije gdje je viđen i slično, najvažnije je da je živ i da je u blizini. Sada tražimo način i nadam se da ćemo da ga uhvatimo", rekao je Tanasić.

On kaže da Koki Kol trentuno nije ugrožen kada je u pitanju hrana, jer je riječ o biljojedu, a vegetacija još nije stala.

"Problem bi mogao nastati u narednom periodu, ako ga ne uhvatimo do tad, a vegetacija stane. To je australijska životinja koja baš ne podnosi niske temperature", rekao je Tanasić.

Tanasić kaže da planiraju da ga uhvate mrežom ili da mu postave neku klopku, te da bi najbolje bilo kada bi ga mogli uspavati strelicom za uspavljivanje.

"Izuzetno je teško doći do te opreme kao što je strelica za uspavljivanje, ne znam da li to ima kod nas. Mi se nismo nikome obraćali, ali mislim da je do toga izuzetno teško doći", rekao je Tanasić.

S obzirom da kreće sezona lova na našem području, Tanasić je apelovao na lovce da budu pažljivi tokom lova da ga ne ubiju.

Za onoga ko im pomogne da uhvate kengura Koki Kola, vlasnici su obezbijedili i nagradu.

"Riječ je o novčanoj nagradi i to neće biti malo. Novčano će biti nagrađen onaj ko nam pomogne da ga uhvatimo, nama ne znači ništa što će nam neko reći gdje se nalazi, iz razloga što mi znamo gdje je on", pojasnio je Tanasić.

On kaže da je kengur stigao iz Češke prije godinu dana, te da se ranije nije dešavalo da on pobjegne.

"Dali smo mu ime Koki Kol, riječ je o mužjaku starom oko godinu i po dana. Mi smo ga dovezli prije godinu dana kada je imao oko pet-šest mjeseci. Nikada prije toga nismo imali kengura, on nam je prvi. Od životnija koje nisu karakteristične za naše područje imali smo ranije majmuna", kaže Tanasić.

Napomenuo je da im se nikada ranije nije dešavalo da pobjegne životnija, te da je ovo prvi put.

"On nam je pobjegao tako što su se djeca prije mjesec dana igrala i ostavila otvorene kapije kuda je on i izašao. Međutim kengur ne bi ni pobjegao, ne bi ni otišao sa ranča, nego su ga djeca ganjala, pa su ga tako uplašila, te je tad on pobjegao i poslije se izgubio", pojasnio je Tanasić.