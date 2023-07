Vijek i po od smrti ustanika Luke Vukalovića

TREBINJE - Povodom 150 godina od smrti i dvjesto godina od rođenja poznatog hercegovačkog ustanika, vojvode Luke Vukalovića, cvijeće na njegov spomenik, kod Kamenog mosta u Trebinju, položili su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik Skupštine grada Dragoslav Banjak.

"Vukalović je bio jedan od najvećih vojskovođa, a Trebinje i Hercegovina se do sada nisu dovoljno odužili njegovim zaslugama, barem u toj mjeri da se njegovi zemni ostaci iz Odese konačno prenesu u rodni kraj", istakao je ovom prilikom gradonačelnik Ćurić.

Napominjući da je gradska uprava pokrenula proceduru prenosa posmrtnih ostataka vojvode Vukalovića, on je kazao da su posljednja dešavanja Ukrajini onemogućila da se to realizuje, ali se od te ideje nije odustalo i, kako kaže, iznaći će se način da se to uradi uz saglasnost i u saradnji sa nadležnim institucijama i porodicom.

On je dodao da se grad mora odužiti za sve što je vojovoda Vukalović uradio, ne samo za Trebinje i Hercegovinu, nego za srpski narod širom svijeta.

Luka Vukalović rođen je na Zupcima kod Trebinja 1823. godine, a preminuo je 50 godina kasnije u Odeskoj oblasti tadašnjeg Ruskog carstva.

Spomenik Vukaloviću uz rijeku Trebišnjicu postavljen je u ljeto 2015. godine, a decenijama ranije na obližnjim lokacijama bila je bista hercegovačkog vojvode.