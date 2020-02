Virtuelno ismijavanje zaboli vršnjake

​DOBOJ - Kada nemaju hrabrosti da se s vršnjacima razračunaju oči u oči, srednjoškolci to uglavnom čine na društvenim mrežama, skriveni iza lažnih profila i uvredljivih sadržaja koje postavljaju.

"Ja u većini slučajeva ignorišem to, ali ima stvarno vršnjaka koji se uvrijede i nije uopšte lijepo ni poželjno. Uglavnom, to je ismijavanje nacionalnosti, različitih stvari koje se vama sviđaju, a drugima se ne sviđaju i ima takvih ljudi kojima sve smeta, a onda idu protiv vas bez razloga. Ne samo ja, znam dosta mojih vršnjaka koji su prošli kroz to, govor mržnje, ismijavanje", kaže Bogdan Popović, učenik prvog razreda Medicinske škole u Doboju.

Povodom obilježavanja 7. februara, Međunarodnog dana bezbjednog interneta, Policijska uprava Doboj okupila je na jednom mjestu srednjoškolce, inspektore, profesore te predstavnike centara za zaštitu mentalnog zdravlja, odnosno socijalni rad kako bi se pozabavili prevencijom negativnosti na društvenim mrežama.

Šta je dozvoljeno, a šta nije na Instagramu, Facebooku, Snapchatu i ostalim mrežama tinejdžerima je, između ostalih, objasnio Aleksandar Miladinović, inspektor u Upravi za policijsku obuku MUP-a RS.

"Jedan od tih elemenata koji ne smiju da rade je da provociraju, recimo, na izvršenje određenih krivičnih djela, da postavljaju određeni hejterski materijal, koji može da se negativno odrazi prema njima ili koji je krivično-pravno relevantan odnosno koji predstavlja određene elemente krivičnog djela", ističe Miladinović.

Za sve što postavljaju na svojim profilima, a što se može označiti kao škakljivo podliježu sankcijama.

"Kada se radi o mlađim učinicima, pretežno nisu svjesni, ali ovi stariji već su informisani i upravo iz tog razloga i organizujemo ovakve vidove predavanja kako bismo upoznali populaciju s kažnjivošću ovih djela", izjavio je Ranko Starčević, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1.

Iako je granica korisnika interneta spuštena do nivoa predškolskog uzrasta djece i da srednjoškolci skoro satima dnevno "vise" na društvenim mrežama, profesori tvrde da se đaci nisu preselili u virtuelnu stvarnost.

"Mogu da se pohvalim da se nisu preselili u virtuelnu realnost još, ali je činjenica da učenici masovno koriste internet", rekla je Milena Damjanović, profesorica informatike u Medicinskoj školi.