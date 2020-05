Virus nije nestao, poštovanje mjera i dalje prioritet

​​Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Mićo Mićić istakao je da građani Bijeljine, i pored povoljne epidemiološke situacije u Semberiji, moraju da budu odgovorni, da poštuju propisane mjere zaštite, jer virus korona još nije nestao.

"Sigurno je da ćemo morati da prilagodimo život novim pravilima, i da, prije svega, poštujemo ono što kažu stručnjaci i Republički štab za vanredne situacije. Ukoliko epidemiološka situacija ostane povoljna, Gradski štab u narednom periodu može da predloži ukidanje karantina u Domu učenika", rekao je Mićić nakon današnje sjednice Štaba.

On je naveo da su na virus korona negativna sva lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim muškarcem trenutno smještenim u Domu učenika.

"Nemamo novooboljelih, u Domu učenika se nalazi samo jedan pacijent, bez simptoma, i ohrabrujuće je to što su sve osobe sa kojima je bio u kontaktu negativne, što znači da smo izbjegli novo žarište", istakao je Mićić.

On je naglasio da je Štab za vanredne situacije Grada Bijeljina do danas održao 43 sastanka, a da su Dom zdravlja i Bolnica do sada iz Semberije uzeli uzorke za testiranja na virus korona od 839 stanovnika Semberije.

"Od tog broja, imali smo samo 13 zaraženih, dva građanina su nažalost preminula, a 10 je izliječeno. Do sada je pod stručnim nadzorom bilo 1.514 lica, a kroz karantin u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ prošlo je 218 osoba i nijedna nije bila pozotivna na kovid-19. Istakao bih da su pozitivnoj epidemiološkoj slici sigurno doprinijela i šičćenja i dezinfekcije koje su izvršili „Eko-zaštita“ – 300 objekata, „Vodovod i kanalizacija“ – dva puta 272 stambena objekta, dok je „Komunalac“ četiri puta oprao i dezinfikovao sve javne površine", poručio je gradonačelnik Bijeljine.

Prema njegovim riječima, Odsjek za civilnu zaštitu podijelio je građanima 31.620 zaštitnih maski, Crveni krst donirao je 7.000 maski Udruženju penzionera, 3.330 zaštitnih odijela podijeljeno je Bolnici, Domu zdravlja, i drugim ustanovama, kao i 6.120 pari zaštitnih rukavica.

"Ambasada SAD u BiH donirala nam je 35 boca sa po pet litara dezinfekcionih sredstava, a mi smo ih proslijedili dječijim vrtićima. Prethodnih sedmica podijelili smo više od 2.000 paketa za socijalno ugrožene kategorije – 500 je obezbijedila kompanija „Mihajlović“, Grad Bijeljina 650, Centar za socijalni rad 500, a pakete pomoći donirale su i druge organizacije, kao što je Karitas Švajcarske – po 150 paketa za tri mjeseca", pojasnio je Mićić.

Od proglašenja vanrednog stanja, Komunalna policija Grada Bijeljina izvršila je 2.228 kontrola lica u samoizolaciji i veoma mali broj njih nije bio na svojim adresama, što jasno pokazuje da su Semberci bili odgovorni u poštovanju propisanih mjera.

"Prelazak granice i dalje ostaje komplikovan, odnosno, ljudi koji ulaze na Rači i Pavlovića mostu i dalje moraju da provedu 14 dana u izolaciji. Ista je situacija i sa onima koji žive, na primjer u Srbiji, a rade kod nas. Ove procedure treba da precizira Republički štab i mi ćemo se voditi onim što oni odluče", rekao je Mićić.

Prema podacima Odsjeka za civilnu zaštitu Grada Bijeljina, u prethodna 24 časa u bolničkoj izolaciji nalazi se 13 lica, sedam osoba je u kućnom nadzoru, dok u bolničkom karantinu nema pacijenata.

Tri stotine i četrdeset i jedno lice je pod stručnim nadzorom Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Bijeljina, 43 osobe u karantinu u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, a u karantinu na Rači nalazi se jedno lice.

Granični prelaz Rača u prethodna 24 časa prešlo je 119 vozila, a Pavlovića most devet vozila. Sanitarni inspektori na Rači izdali su dva rješenja o izolaciji.

Pripadnici policijske uprave Bijeljina kaznili su pet lica koja su prekršila zabranu kretanja u vrijeme policijskog časa, a prekršajni nalog podnijet je protiv 19 lica koja nisu koristila zaštitne maske i rukavice.

Komunalna policija kontrolisala je 14 lica u izolaciji i sva su pronađena na svojim adresama. Gradski zdravstveni inspektor izdao je 12 rješenja o izolaciji, odnosno ukupno 212 do sada.