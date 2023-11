Više od 1.000 piroga za prnjavorske penzionere

PRNJAVOR - Udruženje penzionera Prnjavor već dvije decenije organizuje "Pirogijadu", tradicionalnu manifestaciju koju održavaju povodom obilježavanja 1. oktobra, Dana starijih osoba, a ove godine napravili su više od 1.000 piroga, na radost svih članova koji su u nedjelju, 5. novembra, posjetili Dom penzionera.

Već smo imali jedno druženje 30. septembra kada smo prigodno obilježili Dan starijih osoba, a zbog tehničkih razloga, ove godine malo smo zakasnili sa održavanjem "Pirogijade", kazao je za "Nezavisne novine" Živko Vinčić, predsjednik prnjavorskog Udruženja penzionera.

"Uz igru, druženje i smijeh, naši penzioneri su uživali u pirogama, tradicionalnom jelu porijeklom iz Ukrajine. I ove godine napravljeno je oko 1.000 piroga, a ulaz je bio slobodan za sve koji su željeli da nam se pridruže. Neko pojede jednu ili dvije piroge, posebno ako malo paze na ishranu, a već godinama imamo i par šampiona, mršavijih članova, koji mogu da pojedu i 20 do 30 piroga", kaže Vinčić kroz osmijeh.

Dodaje da je "Pirogijada" samo deseti dio društvenih aktivnosti koje Udruženje penzionera organizuje.

"Za naših 4.300 članova svakog mjeseca imamo poneku aktivnost, kao što su izleti, odlasci na more, u banje. Moram istaći da nije mala stvar pripremiti ovoliki broj piroga, jer za to treba vremena i umijeća. Godinama se ljudi raduju druženju, degustaciji, ali i specifičnom ukusu piroga, za koje je i ove godine bila zaslužna Nedeljka Muzeka, naša članica, kao i firma 'Leut', koja se bavi izradom piroga", kazao je Vinčić.

I upravo tradiciju koju su doseljenici iz Ukrajine donijeli u Prnjavor pazi i njeguje Nedeljka Muzeka, koja za "Nezavisne" ističe da jedna osoba nije u mogućnosti da pripremi stotine ili hiljade piroga, ali ona ima dobru ekipu koja s njom radi.

"To je ukrajinsko nacionalno jelo koje su Ukrajinci svojim preseljenjem donijeli na naše prostore. Međutim, svi narodi koji ovdje žive usvojili su piroge i originalnu recepturu, te su postale ne samo ukrajinsko, već i jelo svih naroda u Maloj Evropi. Piroge se prave od posebnog tijesta, mi to zovemo krompir tijesto, i pune se kuvanim krompirom i sirom, mada postoje i druge varijante, ali to je izvorni recept, mada svaka domaćica, pa i ja, ima i neki tajni sastojak ili trik", objašnjava Nedeljka i dodaje da se piroge obično serviraju sa prženim lukom, slaninom ili pavlakom.

Dodaje da nije neobično da mnogi građani Srpske upravo u Prnjavoru prvi put probaju piroge, ali, kako je istakla, uvijek im se vraćaju.

"To je jelo koje se većini ljudi svidi, nije teško da se napravi, samo treba strpljenja, baš kao i u bilo kom drugom poslu. Treba obratiti pažnju na tijesto, kakve je čvrstoće, koje je debljine kada se razvije, ali i paziti da se ne raspadnu pri kuvanju. Sada je moguće kupiti i kalupe za piroge, kao i mašine, ali ove za naše penzionere su rađene ručno, baš po originalnom receptu. Na kraju dana i proslave veliko je zadovoljstvo što niko nije otišao gladan i svi su uživali u ovom tradicionalnom jelu", kazala je Nedeljka.

Kako ističe, ona svoje umijeće prenosi i na mlađe generacije, koleginice iz Udruženja, ali i na svoje ukućane, snahe i unučiće, koji obožavaju tradicionalnu kuhinju.

