Više od hiljadu korisnika trebinjskog Fonda solidarnosti ostaje bez naknada

TREBINJE - Više od hiljadu korisnika trebinjskog Fonda solidarnosti ostaće bez novčanih naknada zbog odluke Ustavnog suda RS da akti o osnivanju Fonda i naknada koje bi uplaćivao nisu u saglasnosti s Ustavom RS i Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Ovo su potvrdili u petak zamjenik načelnika grada Trebinja Mirko Ćurić i predsjednik Skupštine grada Dragoslav Banjak.

Banjak je kazao da je Fond ispunio svoj cilj, napomenuvši da je prilikom njegovog formiranja trebalo voditi računa o usklađenosti sa zakonskim propisima i Ustavom RS, u vezi sa čim će se u Trebinju iznaći rješenja kako da se ubuduće, u zakonskoj formi, zbrinu sve kategorije koje su dobijale pomoć na ovaj način.

"Ne znam zasad koje bi to zakonske forme mogle biti, jer postoje stručne službe koje to pripremaju, ali ću, u svakom slučaju, zakonski usklađen novi prijedlog, ako on dođe Skupštinu, prvi ja podržati", rekao je Banjak.

Fond solidarnosti je na prijedlog gradonačelnika Luke Petrovića osnovan krajem 2016. godine, a odlukom je predviđeno da sva preduzeća s područja grada s godišnjim većim prometom (preko 50.000 KM) u Fond uplaćuju 0,5 odsto od ukupnog prometa.

Nakon što je nedavno trebinjska opozicija reagovala apelacijom, Ustavni sud je odlučio da akti o osnivanju nisu usaglašeni.

"Skupština grada je njihovim donošenjem prekoračila svoje nadležnosti iz relevantnih odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, jer nije bila ovlaštena da ovim podzakonskim aktima formira predmetni fond, niti da uredi izvore njegovog finansiranja", između ostalog stoji u odluci Ustavnog suda RS.

Ćurić i Banjak su istakli da će rješenja za određene naknade ipak biti pronađena, ali nisu naveli konkretno kako.

"Nećemo se prestati boriti za svoje sugrađane i na sve načine ćemo pokušati da obezbijedimo nastavak programa, jer su i sami privrednici koji su dobrovoljno pomogli rad Fonda za ovaj projekat imali samo riječi hvale. Fond je u potpunosti ispunio očekivanja i prikupio oko 566.000 maraka od 124 privrednika, od čega je blizu 300.000 izdvojio HET", naveo je Ćurić.

On je podsjetio da je iz Fonda solidarnosti pomoć odlazila Narodnoj kuhinji, Udruženju osoba s invaliditetom, socijalno ugroženima, roditeljima za novorođenčad, djeci iz seoskih škola, osnovcima koji nisu imali novca za odlazak na ekskurzije, te pomoć kod samozapošljavanja. Takođe, prvi put je obezbijeđena i novčana naknada za 314 demobilisanih boraca, za njihovo zapošljavanje i pomoć boračkim kategorijama, stipendirana su djeca poginulih i ratnih invalida, ostvarivana su prava na treću vantjelesnu oplodnju i slično.

I predsjednik Skupštine grada i zamjenik gradonačelnika su kazali da nijedan privredni subjekat dosad nije zatražio povrat svog novca.

Dodaju da će se truditi, naročito kada su u pitanju najosjetljivije kategorije, poput Udruženja porodica s problemom steriliteta "Bebe", i dalje dobijaju sredstva koja su im obećana, odnosno finansiranje treće vantjelesne oplodnje, koja se iz sredstava ovog fonda dodjeljuje svim trebinjskim parovima.

Snežana Misita, predsjednica Udruženja "Bebe", potvrdila je da je grad u 2017. parovima s problemom steriliteta uplatio 36.099 KM za tretmane vantjelesne oplodnje te da je u ovoj godini uplaćeno 5.850 KM za tri bračna para, a novac je obezbijeđen preko Fonda solidarnosti.

Ona se nada da će Gradska uprava odluku o finansiranju treće vantjelesne oplodnje i u budućnosti provoditi, za šta imaju obećanje gradonačelnika Luke Petrovića.

Opozicija iz trebinjske skupštinske klupe tvrdi da oni nisu protiv Fonda solidarnosti, ali da su i prilikom njegovog osnivanja naglašavali da je to vanzakonska kategorija i da će tražiti da neko odgovara za to što se više od godinu dana, koliko Fond postoji, radilo nezakonito.