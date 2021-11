Višečlanim porodicama 146 ponosnih kartica

DOBOJ - Prehrambene artikle koje u svoje korpe od januara budu stavljali roditelji troje i više djece, a koji su korisnici ponosnih kartica na kasi će ih u jednom od trgovačkih lanaca u RS plaćati po sniženim cijenama.

To je nakon podjele 146 ponosnih kartica najavio Dragan Dakić, predsjednik Fondacije "Za porodicu", te istakao da su oči svih ponosnih porodica, kojih je u RS više od 6.000 uperene u Doboj.

"Iz prostog razloga što očekujemo da jedan privrednik iz ove lokalne zajednice koji posluje na nivou RS uđe u projekat, to je kompanija 'Đurić MBB' i to u segmentu koji je najznačajniji za ponosne porodice, za višečlane porodice u RS, a to je segment prehrane, te očekujemo da će od januara, kako smo ranije dobili informaciju, i potvrdu iz kompanije i oni ući u projekat, i omogućiti popuste za ponosne porodice. Ovo je najznačajniji segment za potrošačku korpu i gotovo svi su nosioci ponosne kartice najzainteresovaniji upravo za saradnju sa ovim poslovnim subjektom iz Doboja", kazao je Dakić.

Kada imate puno djece, onda vam popust dobro dođe, kaže Esmina Hodžić, majka troje djece, te dodaje da bi joj u prehrambenim radnjama kupovina po sniženim cijenama značila.

"To je najveća stavka i mjesečno oko 450 maraka samo za hranu ide", iskrena je Hodžićeva.

"Vidim da ima popust i za udžbenike, to mi nekako najviše olakšava, pošto tri vrste udžbenika kupujem, puno bude opterećenje za budžet. I popust za gorivo, takođe znači", navodi Nedžada Čajić, majka troje djece.

Ponosne kartice u Doboju je do sada dobilo oko 640 porodica.

"Svakodnevno nam se javljaju roditelji koji su dobili treće dijete sa željom da se učlane u naše Udruženje, ali najčešće od nas traže informaciju i kako da dobiju ponosnu karticu. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu ponosne kartice traje do kraja godine, tako da svi oni koji u narednom periodu budu dobili treće dijete, mogu da podnesu prijavu", kazala je Marina Protić, predsjednica Udruženja roditelja sa troje djece "Ponos".