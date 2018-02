Visina snijega u centru Kostajnice 80 centimetara

KOSTAJNICA - Zimska služba očistila je jutros u Kostajnici ulice prvog i drugog prioriteta - prilaze školama, vrtiću, Domu zdravlja, a u toku je čišćenje trotoara u centru, gdje je visina snijega 80 centimetara, rekao je Srni portparol opštine Aleksandar Pašić.

On je naveo da je visina snijega u Kostajnici jutros u 7.00 časova 80 centimetara u centru, a na selima na platou Balja visina do 150 centimetara, dok na pojedinim mjestima ima snježnih nanosa visokih do četiri metra.

Prema njegovim riječima, putevi u selima na platou Balja nisu prohodni i od 10.00 časova mehanizacija će krenuti sa čišćenjem tih dionica.

Pašić je podsjetio sva pravna i fizička lica da su obavezna da uklone snijeg ispred poslovnih i stambenih objekata i trotoara, kao i ledenice sa krovova.

Komunalno preduzeće u Kostajnici obavijestilo je jutros korisnike usluga da se odvoz smeća danas neće vršiti zbog otežanih uslova preuzimanja i deponovanja kućnog otpada i upozorilo građane da kartonom ili stiroporom zaštite priključke na vodovodnu mrežu, odnosno dijelove vanjskih kućnih instalacija, da bi umanjili rizik od smrzavanja ili pucanja cijevi usljed niske temperature.

Snabdijevanje vodom i električnom energijom u opštini Kostajnica je uredno.

Snijeg u Kostajnici pada neprekidno više od 24 časa, a temperatura vazduha jutros iznosi minus osam stepeni Celzijusovih.