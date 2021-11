Vlada Srpske pomaže Višegradu u realizaciji dva projekta

VIŠEGRAD - Vlada Republike Srpske pomoći će Višegradu sa 720.000 KM za sufinansiranje izgradnje kotlovnice i postrojenja za grijanje u naselju Bikavac i rekonstrukciju mosta u Dobrunu, potvrdio je načelnik opštine Mladen Đurević.

"Radi se o projektu centralnog grijanja u naselju Bikavac, gdje ima devet zgrada za koje prilikom gradnje nije planirano centralno grijanje. U prethodnom periodu smo se zadužili za ovaj projekat, a sada ćemo zajednički i sa sredstvima Vlade krenuti u izgradnju grijanja", naglasio je Đurević.

On je istakao da je drugi projekat most u naselju Dobrun, čija je rekonstrukcija od izuzetne važnosti za mještane ali i za sve one koji posjete Višegrad.

"Preko samog mosta dolazi se do Manastira Dobrun, u blizini je privredna zona, kao i samo naselje tako da veliki broj stanovnika i turista prelaze preko tog mosta", naveo je Đurević.

On je podjstio da je riječ o projektima za koje su aplicirali prema Vladi.

Vlada Republike Srpske je za projekte lokalnih zajednica obezbijedila 20 miliona KM.