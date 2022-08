Vlasnik bika kojeg je rastrgao medvjed: Pojeo ga je do plećke

SARAJEVO - Kasno popodne u četvrtak, 18. avgusta, penzioner Mehmed Šehić iz Kamenice nedaleko od Sarajeva, uočio da u njegovom stadu koje pase na Nišićima, nedostaje jedan junac.

Goveda su ovdje tokom dana na ispaši, a uveče ih, priča, utjeruju u torove.

Riječ je o biku starom 11 mjeseci, koji je težio oko 350 kilograma. Tražio ga je, kaže, do samog mraka, a onda nastavio i ujutro, kada je zatekao strašan prizor u potoku.

"U petak ujutro uzmem motorku, pošto je tu jako gusta šikara pored vode, isiječem okolo i nađem kožu, glavušu i ostatak od bika kojeg je medvjed ubio prije mjesec od mog sestrića, malo dalje odatle nađem i ovog svog u vodi, pojeo mu lijevu stranu od buta do plećke i nestao", kaže Šehić za Agroklub.

Tog dana na ispaši je bilo ukupno osam junica i dva bika, na parceli površine 200 do 300 dunuma. On naime, zajedno sa sestrićem Emirom Ramićem, goveda ovdje redovno izgoni, a površina je okružena šumom i od same ceste udaljena tek oko jedan kilometar.

Inače, ograđena je električnim pastirom.

"Ne znam kako je ušao medvjed, bila je žica prekinuta na jednoj strani, ne znam je li tu prošao, pošto nema tragova, ne vide se od trave", priča Šehić, navodeći da ga nije strah medvjeda jer "neće, valjda, na čovjeka".

Stočarstvom se bavi iz hobija, kako bi ispunio penzionerske dane i popravio kućni budžet. U njegovoj štali su četiri junice i uvijek jedan do dva bika. Priča kako je tog dana, srećom, "mlađeg junca" ostavio u štali.

"Imao sam šestoro goveda sad imam petoro. Prodajem mlijeko u privatnoj režiji, svojim mušterijama. Zaradio penziju, imam zemlju, šta ću okrenuo se tome, mora se čovjek nečim baviti dok je zdrav", navodi ovaj vitalni penzioner.

Šehić je trabalo danas da Ministarstvu privrede KS preda zahtjev za obeštećenje. Potvrdio je da je na lice mjesta izlazila komisija, ali da nema detalje o visini štete.

Inače, nakon ovog slučaja, u petak se oglasio i resorni ministar Adnan Delić.

On je potvrdio kako su tokom prethodnog perioda medvjedi nanijeli materijalnu štetu farmerima s područja općina Vogošća, Hadžići, Stari Grad i Ilijaš. Takođe, istakao je da je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o sufinansiranju kupovine hrane za divljač u iznosu od 10.000 KM koje će biti dodijeljene Savezu lovačkih udruženja Kantona Sarajevo.

Povezana vijest: