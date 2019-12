Vlast i opozicija u Doboju: Kozmetičke promjene ili realan napredak?

DOBOJ - Na godinu koja je na izmaku vlast i opozicija u Doboju različito gledaju, pa tako prvi smatraju da je ona bila uspješna jer su započeti brojni kapitalni projekti, dok su drugi uvjereni da se mnogo toga moglo drugačije i da su lokalne zajednice u okruženju odavno prestigle grad na tri rijeke.

"Jedan od kapitalnih i sigurno krucijalnih projekata je izgradnja koridora 5c, prvi kilometri kroz RS, radovi su uveliko u toku, priključak na autoput se već radi u naselju Bare... Počeli smo izgradnju sportske dvorane, što čekamo već desetak godina, radovi su u punom jeku... Isto tako dobili smo kapitalni projekat, to je regionalna bolnica. Pripremni radovi će vrlo brzo početi, a početkom sljedeće godine ja očekujem veliko gradilište", kaže gradonačelnik Boris Jerinić te podsjeća da je vrijednost tog projekta nešto manje od 100 miliona KM.

Da su mogli, socijalisti bi, kažu, u 2019. promijenili gradonačelnika, ali to se, navode, desilo bez njih, te dodaju da se u Doboju dešavaju kozmetičke promjene, koje nisu donijele investicije u realni sektor.

"Ono što mi vidimo je da sva mjesta oko Doboja napreduju, imaju više radnih mjesta, veći izvoz. U Doboju se to još ne dešava. Dešavaju se neke kozmetičke promjene, koje su dobre, svakako pozdravljamo i to što je promijenjeno, ali to nije dovoljno da bi grad oživio u privrednom smislu. Znači, očekuje se ulaganje u proizvodnju, industriju i turizam, a za to svakako ima novca", smatra Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

U SDS-u očekuju da se novac iz gradske kase tokom naredne godine izdvoji i za izgradnju centralnog spomen-obilježja borcima stradalim u proteklom ratu, o kojem su se ranije vodile brojne polemike.

"Grad Doboj je u otadžbinskom ratu dao dva pilota, da li neko zna za njih, uopšte da su bili? Ja sam naučio ko je bio Franjo Kluz i Rudi Čajavec, i danas znam, naša djeca ne znaju ko su bili piloti... Imaju ove biste narodnim herojima, stoje 70 godina, nikome ne smetaju", kaže Dragić Ružojčić, odbornik SDS-a.

Doboj u 2020. očekuju ne samo lokalni izbori, koji bi mogli biti interesantni, nego i brojni drugi izazovi, a jedan od njih je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za infrastrukturne projekte.

"Nećete vjerovati, samo za jedan kružni tok je prošlo skoro pola godine dok smo riješili imovinsko-pravne odnose, tako da nije sve to tako jednostavno kao što pojedine kolege misle. Ne želim nikakve zasluge da pripisujem sebi, ali ovaj tim oko gradonačelnika i sekretar u mom kabinetu, sav taj mladi tim ljudi koji je došao, radi konstantno na rješavanju tih imovinsko-pravnih odnosa koji su, slobodno ću reći, preko 100 godina neki stari", izjavila je Sanja Vulić, predsjednica Skupštine grada.