Voda ugrozila puteve u trebinjskim selima

TREBINJE - Kišne padavine koje već nekoliko dana ne prestaju na području grada Trebinja ugrozile su putne dionice u trebinjskim selima Orašje i Velja Gora, ali ne prijete kućama i situacija je pod kontrolom.

Direktor Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" Stevan Bekan, koji je u prijepodnevnim časovima obišao lokalitete na kojim je voda presjekla puteve, kaže da mještani sela u blizini vodenih tokova nisu ugroženi, jer Hidroelektrane na Trebišnjici vrlo odgovorno upravljaju svojim cjelokupnim sistemom.

Prema njegovim riječima, protok Trebišnjice kroz grad u ovom trenutku je 295 kubnih metara u sekundi, što se mijenja iz sata u sat, ali i napominje da još nema prijava od građana da imaju nekih problema.

"Najvažnija nam je bezbjednost građana, a putne komunikacije rješavaćemo u saradnji s Hidroelektranama na Trebišnjici kad se za to stvore uslovi", ističe Bekan i dodaje da dežurne ekipe po nalogu komandanta Štaba civilne zaštite i gradonačelnika Mirka Ćurića konstantno obilaze teren.

"Instrukcije Štaba su jasne, a to je da svaki građanin kojem, je potrebna pomoć u ovoj situaciji treba tu pomoć i da dobije", rekao je Bekan nakon povratka iz sela Orašje, u kome se, kako kaže, razgovarajući s mještanima uvjerio da im nije potrebna pomoć te da putna komunikacija do sela nije u potpunosti prekinuta, kao i da postoji mogućnost da se dođe do sela u slučaju da im pomoć bude potrebna.

Napominje i da je putna komunikacija prema selima Bugovina i Velja Gora prekinuta, ali stanovništvo nije slalo apele za pomoć.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je takođe potvrdio da je na stalnoj vezi sa svim službama koje prate stanje vodotoka, ali i sa službama za eventualno pružanje pomoći stanovništvu.