Vodostaji se smanjuju: Poplave iz 2014. godine nisu bile dovoljna lekcija

PRIJEDOR, NOVI GRAD, KOSTAJNICA - Dok poplavljene lokalne zajednice u Republici Srpskoj čekaju na posjetu nadležnih da bi čule obećanja kako će im se pomoći, mještani se više okreću nebu i mole da kiša konačno prestane.

Očigledno je da 2014. godina, najteža kada su u pitanju poplave u Republici Srpskoj, nije bila dovoljna lekcija, jer da jeste, nijedna od lokalnih zajednica koja se i ovog maja suočava sa poplavama ne bi morala da brine da će im voda doslovno doći do grla.

Republički organi su te 2014. obećali da će svaka ugrožena opština i grad dobiti adekvatnu zaštitu od poplava, a procijenjena šteta, podsjetimo, tada je bila čak četiri milijarde KM. Da li su sredstva za sanaciju obezbijeđena, pitanje je za nadležne? Na to se nadovezuje i sljedeće: Ako su obezbijeđena, gdje su otišla, jer je i više nego očigledno da su se stari problemi vratili, a da se gotovo ništa nije uradilo da do njih više nikada ne dođe.

Ipak, treba reći da su pojedine opštine tada zaista ekspresno riješile ove probleme, ali da velika većina bukvalno u ovom momentu muku muči kako da zaštiti sopstveni prag. Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Srbac, te druge opštine i gradovi BiH u ugroženom području, danima se bore sa rijekama koje su se izlile iz svojih korita.

"Ovo je problem koji traje deset godina", kaže Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora, koji za "Nezavisne novine" ističe da se ništa nije napravilo kako bi Prijedor u ovom smislu bio obezbijeđen.

"Deset punih godina plavi u Vrbicama, Topoliku. Ovo je prva godina kada nisu ova područja poplavila, a vodostaj rijeke Miloševice je veći nego u decembru prošle godine kada je pod vodom bilo više od 100 domaćinstava. Bez obzira na sve, ja to kritikujem javno. Sramota je velika za grad, jer se godinama unazad nije ništa napravilo, ogromna je šteta za naše stanovništvo", priča Javor.

Milorad Dodik je u aprilu 2021. godine, tada kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, javno obećao da će Prijedor dobiti kompletan projekat odbrane od poplava i da će on koštati 15 miliona KM. Javor nam pojašnjava da su "Vode Srpske" dobile pet miliona KM za uređenje korita rijeke Miloševice i da se radi o sredstvima Evropske investicione banke (EIB).

"Taj projekat je spreman, tender je završen, nadzor je izabran i pet miliona je spremno da se koliko sutra uđe u radove. Grad je dao građevinsku dozvolu za 500 metara", kaže Javor, koji na pitanje zašto se na radove čekalo dvije godine, odgovara:

"Evropska investiciona banka (EIB) koja daje sredstva nije izabrala svoj nadzor, a to je trebalo da uradi. To ne mogu raditi ni 'Vode Srpske', niti Republika Srpska, ni grad, jer su to sredstva koja daje neko drugi", istakao je Javor.

Kada su u pitanju poplave, situacija u Prijedoru se, na sreću, smiruje. Prvi čovjek grada kaže da su vodostaji u padu.

Poplave nisu štedjele ni Novi Grad. I ova opština na samom sjeverozapadu Srpske deset godina čeka da se problem sa poplavama riješi.

Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, kaže da najveće probleme pričinjavaju podzemne vode i da očekuju da će izvršna vlast pomoći u saniranju nastale štete.

"Ne znam kolika će biti šteta. Ono što je nama jako važno jeste da napokon krenemo sa rekonstrukcijom prepumpne stanice Grad. To je ključni objekat za odbranu centra grada. Mi smo sa našim kejom definitivno zaštićeni da voda ne uđe u centar grada, ali se suočavamo sa podzemnim vodama. Ta prepumpna stanica vrši korekciju tih voda, ali je najveći problem što je to sistem iz pedesetih godina prošlog vijeka i jednostavno nemamo sigurnost da će neka od tih pumpi izdržati jer su ipak dugog vijeka. Opština je napravila projekat za to, ali se od 2014. godine vrtimo u istom mjestu", naglasio je Drljača.

Projekat rekonstrukcije ove stanice koštao bi između 700.000 i 800.000 KM.

"Taj novac se mora obezbijediti", rekao je predsjednik Vlade RS Radovan Višković, koji je posjetio Novi Grad i obećao da će Vlada pomoći svim pogođenim opštinama.

Situacija se smiruje i u Kostajnici, ali je i dalje teška.

Načelnik opštine Nikola Janjetović u trenutku našeg poziva pomagao je ekipama na ispumpavanju vode. On je rekao da je rješenje za probleme građana Kostajnice izgradnja nasipa kroz dio opštine koji nije branjen.

"Takođe, tu su naravno i prepumpne stanice. Ne znam zaista koliko bi to koštalo", poručio je Janjetović.

Višković je prilikom posjete Kostajnici rekao da bi trebalo uraditi neku vrstu potpornog zida koji bi ovu lokalnu zajednicu štitio od poplava.

"Ono što može biti rješenje jeste da radimo preventivno. Hrvatska sa druge strane radi nasip i diže svoje kote, tako da će u narednom periodu, ako se ništa ne uradi sa strane Republike Srpske, Kostajnica sa ovim nivoom padavina biti metar do dva pod vodom. Mi to ne smijemo dozvoliti. Predložio sam da radimo neki nivo potpornog zida gdje bismo, u suštini, išli bar metar ili dva u dubinu, ali isto tako i iznad, sa zaštitnim folijama gdje ne bi bilo vodopropusnosti ispod zida", istakao je Višković, te dodao da se treba krenuti sa tim projektom i svim dozvolama.

U Kozarskoj Dubici prolazi opasnost od visokog vodostaja Une, koja je poplavila pet kuća na području prema Špilji, a tridesetak je juče bilo okruženo vodom, izjavio je Radenko Reljić, načelnik ove opštine.

On je naveo da su ekipe vatrogasaca obilazile ljude koji nisu htjeli napustiti svoje domove i provjeriće da li im je potrebno hrane, lijekova i drugih potrepština.

I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao je pomoć ugroženim područjima. U razgovoru sa načelnicima Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubica on je istakao da su republičke institucije već preduzele aktivnosti da bi šteta bila sanirana.

I na teritoriji Srpca stanje na poplavljenim područjima je pod kontrolom, a zaplavljeno je jedno domaćinstvo u nebranjenom području u Gaju, rekao je Dalibor Košutić, samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite.

"I dalje je u blagom porastu vodostaj Save koja se izlila i poplavila rastinje i oranice, ali zasad nema ugroženih domaćinstava i drugih objekata. Sava i dalje pokazuje trend rasta i očekuje se da će vodostaj porasti za oko 40 do 50 centimetara u narednim danima, a najviši nivo se očekuje u nedjelju, 21. maja u jutarnjim časovima, kada bi trebalo da dostigne oko 890 centimetara", naveo je Košutić.

U Gradišci je juče proglašen prvi stepen redovne odbrane od poplava nakon što je vodostaj rijeke Save dostigao 700 centimetara, rekao je Slobodan Knežević, šef gradskog Odsjeka civilne zaštite.