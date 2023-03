Vozio pijan i bez dozvole, zbog rekordnog duga ostao bez auta

DOBOJ - Vožnja plavim VW turanom sa registarskim oznakama taksi vozila mladiću (29) iz Cazina u utorak naveče završila se u dobojskom prigradskom naselju Bare, jer je nakon policijske provjere zbog rekordnog duga za saobraćajne prekršaje ostao bez automobila.

"Kretao se iz pravca auto-puta '9. januar' u pravcu međuentitetske linije Karuše. Prilikom kontrole policijski službenici su utvrdili da on nema položen vozački ispit, odnosno da upravlja vozilom prije sticanja prava, kao i da je pod uticajem alkohola. Izvršena je takođe provjera u registru novčanih kazni, prekršajnoj evidenciji, gdje je utvrđeno da navedeno lice ima dug u iznosu od 28.917 KM", rekao je Siniša Jović, komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

Oduzeti automobil je ukupno 16. od početka ove godine. Bez njih su ostali vozači koji su jezdili drumovima u nadležnosti Policijske uprave Doboj, a koji izbjegavaju plaćanje kazni za saobraćajne prekršaje i ukupno duguju 86.418 KM.

"Tamo gdje kao sredstvo izvršenja prekršaja imamo putničko motorno vozilo prilikom ročišta na sudu mi insistiramo od suda da se izvrši trajno oduzimanje vozila. Procedura je takva da se ono oduzme i onda se daje na raspolaganje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom. Kod nas, kada se radi o nekim većim dugovima i neplaćanju novčanih kazni, mi uvijek idemo prema Poreskoj upravi sa dopisima za prinudnu naplatu i idemo na pretvaranje novčane u kaznu zatvora. Ovo su stvarno ogromni dugovi i nas iznenadi kada ih zaustavimo - ljudi normalno voze i ponašaju se kao da je dug nula", izjavio je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

Neki vozači jednostavno odluče da ne plaćaju kazne, kaže Jovica Žigić, načelnik Sektora policije PU Doboj, a za volanom su pijani i drogirani.

"Znači, on nema vozačku dozvolu, pijan vozi neregistrovano vozilo, prekoračuje brzinu, prolazi kroz crveno svjetlo. Ako uzmemo sve te prekršaje, ako se to akumulira, onda je lako doći do zaključka kako je došao do kazne od 28.000. To nije zato što je Brod neko neuralgično područje, nego pojačanom kontrolom vezano i za migrante, i po bezbjednost saobraćaja - samo u posljednjih sedam dana u Brodu su oduzeta tri vozila od tih povratnika u prekršajima u saobraćaju. Nisu golfovi 2 ili neka lošija vozila: oduzeti su pasat, volvo, mercedes, tako da počinju i ovi sa malo, uslovno rečeno, boljim i skupljim vozilima da nam uskoče u redovnu kontrolu", naveo je Žigić.