Vožnja kroz Sarajevo u znak podrške Bogiću Bogićeviću

SARAJEVO - Na parkingu ispred sarajevske Zetre okupio se veliki broj građana koji su zatim formirali kolonu automobila i vožnjom kroz grad izrazili podršku Bogiću Bogićeviću i pozvali ga da se predomisli i prihvati kandidaturu za funkciju gradonačelnika Sarajeva.

Građani su današnju protestnu vožnju kao vid podrške Bogićeviću organizovali i najavili sarajevskoj policiji putem Facebook grupa "Hoćemo da Bogić Bogićević bude gradonačelnik" koja broji blizu 30.000 članova. Skup je zakazan u skladu sa epidemiološkim mjerama jer nema kontakta između učesnika s obzirom da se svi nalaze u svojim vozilima.

Nakon okupljanja ispred Zetre, vozilima su krenuli prema Dobrinji, a protestna vožnja će završiti ispred Vijećnice.

"Da me niko ne shvati pogrešno, a to smo se svi složili, ovo više nije samo đir za gospodina Bogićevića. Ovo je đir za ovaj grad, za ljude koji žele ostati ovdje i kojima je pun kofer svih dešavanja i političkog ambijenta u Sarajevu i mislim da ovaj skup to i pokazuje", izjavio je organizator Kenan Musić.

Dugoj koloni se na ulicama pridružuju i automobili koji nisu krenuli sa Zetre, pa se već može govoriti o hiljadama stanovnika Sarajeva koji sirenama daju podršku Bogićeviću, prenosi Klix.ba.

Organizatori su u pozivu svim građanima poručili da iza ovog protesta ne stoje niti političke stranke niti interesne skupine, već isključivo građani koji na funkciji gradonačelnika Sarajeva žele vidjeti samo Bogića Bogićevića.

Iako je Bogić Bogićević juče izabran za novog gradonačelnika on je ostao pri svom ranijem stavu da odustaje od kandidature te je u pismu javnosti zamolio sve gradske vijećnice da poštuju njegovu odluku.