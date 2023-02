Vukanović džipom blokirao ulaz u zgradu Gradske uprave

TREBINJE - Narodni poslanik i nosilac Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nastavio je serijal blokada trebinjskih objekata od javnog značaja, pa je, nakon nedavnog parkiranja svoga "džipa" pred zgradom Elektroprivrede RS ovoga puta isto vozilo parkirao ispred zgrade Gradske uprave Trebinje u Ulici Vuka Karadžića, sa porukom zalijepljenom na šoferšajbni – "Stop mobingu vatrogasaca i radnika".

Vozilo je oko 11 časova parkirao na trotoar i jednim dijelom propeo na ulazne stepenice u zgradu Gradske uprave, pa je policija koja je, nakon što su zaprimili poziv došla na intervenciju, pokušavala sa dva šlep vozila ukloniti "džipa", ali bezuspješno, sve do 14 časova, kada se pojavio Vukanović, dao ključeve policiji, sjedajući i sam na zadnje sjedište, kada su se i odvezli.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je potvrdio da su, nakon što su primijetili nepropisno parkiranog "džipa" pozvali policiju, izvinivši se svim građanima Trebinja, ali i turistima, jer je i saobraćaj otežan, kao i kretanje pješaka ovom ulicom, odnosno, trotoarom.

"Policija će ustanoviti da li je vozilo zbog neispravnost otišlo na trotoar van kontrole, ili je vozač van kontrole“, kazao je Ćurić, napominjući da su dobili nezvanične informacije da se radi o slučaju koji se u posljednjih par dana ponavlja.

On se zapitao koliko osoba koja ovo radi misli dobra i sebi i gradu Trebinju i Republici Srpskoj, a poruka na automobilu, kako je shvatio, nije upućena njemu, jer, kako kaže, u ovoj zgradi nije vatrogasna jedinica koja bi trebala rješavati probleme vatrogasaca, a ako radnici Gradske uprave nisu zadovoljni – postoji procedura kojom se iskazuje to nezadovoljstvo, sve do sudskih instanci.

On kaže da je već zaprimio nekoliko žalbi stranaka koje ne mogu ući u Gradsku upravu, niti se kretati ovim trotoarom, ali nadležni u ovoj upravi su mogli samo da sve to prijave policiji i da oni preduzmu dalje mjere.

Sam Vukanović koji se pojavio oko 14 časova, po auto je došao nakon suđenja sa Nenadom Nešićem u trebinjskoj Palati pravde, gdje je, kako je i sam rekao, došao Nešićev brat.

Kaže da je gradonačelnika pozivao u nekolika navrata u vezi sa navodnim mobingom vatrogasaca, ali mu ovaj nije ništa odgovorio, pa ga je nazvao nasilnikom, a sopstveno ponašanje apsolutno ne smatra nasilničkim.

"Ja ću sada koliko god treba platiti kazne. Mogu da mi daju sedam dana pritvora, mogu da mi napišu 1.000 maraka kazne. Ja znam da sam kršio zakon i ja ću to da platim, ali neka plate i oni drugi koji krše zakon“, kazao je novinarima Vukanović, ističući da su na mjestu njegovog džipa trebali biti vatrogasci koje navodno mobinguju, ali zbog straha i ucjena nisu došli, već su tražili njega da ih štiti.

Iako se u međuremenu u Ulici Vuka Karadžića pojavilo vatrogasno vozilo, ne zna se zašto su oni stigli tu.